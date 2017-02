Bruker 40 millioner på ny stadion

Rogalandsavis

Flertallet i bystyret i Sandnes gikk mandag inn for å bruke 40 millioner kommunale kroner på ny stadion.

Kommunen har med vedtaket inngått en framleieavtale der 40 millioner skal utbetales som et engangsbeløp til Sandnes Ulf. For pengene skal kommunen få tilgang til leie av stadion et bestemt antall timer i året for en tidsperiode på 30-40 år fra anlegget står ferdig.

Tas fra fondsmidler

De 40 millionene skal tas fra Sandnes kommunes oppsparte fondsmidler, noe flere av politikerne i bystyret advarte mot under bystyrets behandling mandag.

Totalprisen for stadionprosjektet er kalkulert til rundt 150 millioner kroner, og bidraget fra kommunen er en viktig del av finansieringen.

Fremleieavtalen ble til slutt vedtatt mot ti stemmer.

LES OGSÅ: Rimeligere stadion i Sandnes

– Kan ikke forsvares

Venstres Tove Frantzen var først ut på talerstolen. Hun mente at Sandnes kommune ikke kan forsvare å investere 40 millioner kroner når det samtidig kuttes i lovpålagte tjenester.

– For Venstre er det ikke vanskelig å konkludere, sa Frantzen som senere stemte mot å bruke 40 millioner kroner på stadion.

Felleskapets midler

Heller ikke KrFs Trond Niemi stemte for pengebruken i en tid der kommunen går på sparebluss.

– Vi er satt til å forvalte fellesskapets midler og vi må velge mellom gode prosjekter. Det er mange, mange andre prosjekter som heller fortjener midler i en tid der vi ikke får budsjettet til å gå i balanse. Jeg lar ungdommens argumenter være våre argumenter. Disse pengene kan brukes smartere, sa Nemi (KrF) med referanse til representanter fra Ungdommens bystyre i Sandnes som innledningsvis gjorde det klart at den ungdomsstyret ikke ønsker ny stadion, og heller vil at pengene skal brukes på skole.

LES OGSÅ: - Bygg stadion i sentrum

Delt Høyre-syn

Høyre har vært delt i synet på ny stadion gjennom hele prosessen, og gruppeleder Thor Magne Seland (H) opplyste at partiets bystyregruppe var fristilt til å stemme etter egen overbevisning.

Selv argumenterte Seland for stadion-prosjektet, og fikk lagt til at kommunen krever 1.-prioritet etter byggelån i vedtaket.

Han ønsket også å understreke at det er bruksretten som skal tinglyses, noe han også fikk flertall for.

Solgull Klette (H) fortalte at hun hadde snudd i saken, fra å være negativ til å bli positiv til stadionprosjektet.

– Dette vil skape begeistring, og er det noe vi trenger akkurat nå så er det begeistring, sa Klette.

Ikke overbevist

Partifelle Leiv Rune Mjølsnes (H) var imidlertid ikke overbevist og sto på sitt syn på ny stadion.

– Jeg har vært negativ til stadionprosjektet fra første dag, og jeg har ikke endret syn, sa Mjølsnes, som mener prosjektet er dårlig byutvikling fordi grønne lunger bygges ned, og det er dårlig prioritering av pengebruk når kommunen er i en presset økonomisk situasjon.

– Økonomisk henger det ikke på greip. Dette er feil prosjekt for byen og feil for innbyggerne, sa Mjølsnes.

LES OGSÅ: Nye Sandnes stadion ble politisk vedtatt

Ap for stadion, eller?

Også i Arbeiderpartiet var det flere syn på saken. Arne Oftedal (Ap) la ikke skjul på at han er skeptisk til ny stadion, men understreket samtidig at han ville stemme med partiet.

– Jeg er en av skeptikerne, men jeg skal ikke kommentere det nærmere. Gruppen er bundet i denne saken. Men jeg vil understreke at barn og unge må stå i sentrum, sa Oftedal.

Partifellene Faruk Brahimi og Arne B. Espedal (begge Ap) inntok talerstolen klare på at ny stadion er positivt av flere årsaker.

– Vi er med dette ett skritt nærmere realisering av et prosjekt som er viktig fordi det skaper muligheter og begeistring, sa Brahimi, mens Espedal var opptatt av at de kommunale kronene bare utgjør en del av et større prosjekt.

– Vi betaler ikke for Sandnes Ulfs a-lag her, det gjør klubben selv. Kommunen betaler for treningstid til barn og unge i et nytt flott anlegg, og vi trenger mer kapasitet, sa Espedal.

– Oppgradering dyrere

Frp argumenterte med at en oppgradering av eksisterende stadionanlegg kunne bli langt dyrere for kommunen enn å betale 40 millioner kroner i leie i et nytt.

– Vi skal inngå en leieavtale som blir god butikk for kommunen. Sandnes Ulf har behov for bedre baneforhold og mest sannsynlig ville vi fått en høyere regning om dagens bane skulle blitt oppgradert, sa Tore Andreas Haaland (Frp).

Også Senterpartiets Sofie Margrethe Selvikvåg var positiv.

– Vi bør gi Sandnes UIf den støtte de trenger for å realisere prosjektet, men vi må påse at kommunen får det vi skal ha tilbake for investeringen i form av et godt tilbud til barn og voksne i det nye anlegget, sa Selvikvåg (Sp).

Flere kritiske røster

SVs Heidi Bjerga var også på talerstolen, og hun mente at de 40 millionene burde kunne brukes mer direkte rettet mot barn og unge, spesielt dersom de skulle tas fra kommunens fond.

Uavhengige Pål Andor Østvold uttrykte også stor skepsis, og la fram et forslag om å utsette saken til flere detaljer forelå. Forslaget fikk kun hans stemme og falt dermed.