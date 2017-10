Rogalandsavis

For at Lura skulle ha noen som helt sjanse til å holde seg i 3. divisjon, måtte de vinne med seks mål mot Brodd, som lørdag gjestet Lura stadion til årets siste seriekamp. Brodd på sin side, måtte unngå å slippe inn de seks målene for å berge plassen.

Dermed gikk det som det måtte. Den enorme utfordringen Lura-spillerne stod overfor ble for stor, og kampen endte til slutt 2-2.

– Det er en sur følelse å rykke ned, men vi har rett og slett ikke vært gode nok denne sesongen. Vi har sluppet inn for mange mål og vi kunne ha vært mer effektiv framfor mål, sier Lura-trener Øystein Elvestad til RA etter kampen.

– Naturstridig at vi er på dette nivået

Effektive var de helle ikke da det gjaldt som mest i kampen mot Brodd. I et antiklimaks av en første omgang kom hjemmelaget til noen sjanser, men maktet ikke å utnytte dem. I andre omgang var det imidlertid to helt andre lag som entret banen. I løpet av 13 minutter ble det nemlig fire nettkjenninger fordelt på de to lagene. Dermed sikret Brodd-spillerne fornyet kontrakt i 3. divisjon.

– Det føles greit å berge plassen, men vi er vel den eneste klubben i region-ligaen som ikke har et skikkelig støtteapparat, så det er mye som ikke er godt nok. Det er nesten naturstridig at vi er på dette nivået. Det skal sies at pilen peker oppover, men dette må vi få på plass før neste sesong, mener Brodd-trener Kristian Sørli.

Med fremtidsrettet blikk håper han også at laget styrkes med erfarne lederskikkelser. Særlig i det defensive leddet.

– Vi slipper inn for mange mål. I fjor slapp vi inn under ett mål i snitt per kamp, i år ligger vi på over to. Derfor trenger vi litt mer bredde defensivt, og vi ser derfor etter eldre ledertyper, sier Brodd-treneren.

Han presiserer imidlertid at han er fornøyd med det Brodd-spillerne har levert denne sesongen, og verdsetter den fornyede kontrakten i divisjonen.

– Det er svært viktig for klubben. De som rykker ned får det nok vanskelig med å rykke opp igjen da divisjonene er mye mer spisset nå enn tidligere, sier Sørli.

Kontraktsløse trenere med usikker framtid

Og der blir nedrykksklare Lura å finne neste sesong. Hva som blir målet den kommende sesongen er foreløpig usikkert. Først skal hovedtrenerne Elvestad og Michael Bekke i møte med styret for å diskutere fortsettelsen.

– Først da kan jeg uttale meg om målsettingene, poengterer Elvestad.

I møtet er det ikke bare klubbens framtidige målsettinger som skal diskuteres. Hovedtrenerne er nemlig på utgående kontrakter. Samtidig har det lenge vært spørsmål om hvem som skal ta over jobben for gultrøyene i Sola etter at Arturo Cleveland meldte avgang.

I disse dager har det versert rykter om at Elvestad og Bekke har vært i samtaler med klubben om en eventuell overtagelse av Sola-skuta. Det kan Elvestad bekrefte.

– Vi har vært i møte, men vi har ikke fått noe tilbud. Det er langt ifra avklart, sier treneren.

– Men hva om det kommer et tilbud?

– Da må vi vurdere det. Vi får se, svarer Elvestad.

Brodd-trener Sørli er også på utgående kontrakt, og vil hverken bekrefte eller avkrefte om han blir værende i klubben neste sesong.

– Fotball er min jobb, hobby og lidenskap. Jeg ønsker å jobbe hundre prosent med fotball. Om jeg gjør det i Brodd eller en annen plass er vanskelig å si. Jeg skal imidlertid være fotballtrener i 25 år til, så jeg har det jo ikke travelt, sier Sørli.

Brodds daglige leder, Øyvind Jacobsen, sier trenersituasjonen ikke er avklart for 2018.

– Vi forholder oss til at Sørli er Brodd-trener fram til 1. november. Vi har ikke vært i dialog med andre trenere, men vi må gjøre en evaluering internt på hvordan vi organiserer oss i 2018. Det var viktig å få avklart hvilken divisjon vi skulle spille i før vi konkluderer, sier Jacobsen.

Kampfakta:

Norsk Tipping-ligaen, avd. 3 – runde 26.

Lura – Brodd 2-2 (0-0)

Lura stadion, 206 tilskuere

Mål: 1-0 Sander Grelland (55.), 1-1 Jefferson Souza (58.), 2-1 Alf Aano (59.), 2-2 Jefferson Souza (68.)

Lura: Eskil Leinebø, Jan Kristiansen, Michael Bekke, Ole Nordahl, Daniel Jacobsen, Jose Marcano, Jules Samou, Sander Grelland, Vetle Høivik, Alf Aano.

Brodd: Gramos Gashi, Steffen Aavitsland, Per Nilsen, Marco Scheffler, Fabian Calderon, Truls Vagle, Jørgen Bakke, Emil Hansen, Petter Haukali, Jefferson Souza, Preben Erland.

Dommer: Ole-Petter Grindheim (Haugar, SK)