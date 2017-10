Brannstasjonen utsatt – igjen

Rogalandsavis

Kari Raustein (H), leder av kommunalstyret for bymiljø og utbygging (KBU) var den første som fikk ordet i saken under mandagens bystyremøtet.

– Det er ikke tvil om at dette har vært en lang og vanskelig sak. I KBU er det jobbet masse med denne saken. Og i KBU ble det flertall for at brannstasjonen ikke skulle ligge i Lervig, sa Raustein.

Formannskapet har imidlertid kommet til at brannstasjonen skulle ligge i Lervig og Raustein kom med ros til ordfører Christine Sagen Helgø for at hun hadde tatt saken til bystyret.

LES OGSÅ: Her vil Venstre ha brannstasjonen i Lervig

På vegne av flertallspartiene Høyre, Frp, KrF, FNB og Pp kom Raustein med forslag at saken ble utsatt og før ny behandling i bystyret skal følgende alternativer utredes:

Lervig (som anses ferdig utredet), Lagårdsveien med delt løsning for brannbåten, Fiskepiren, Svankevigå og plassering av kvartalet avgrenset av Haugesundsgata, Rennesøygata. Ryfylkegata og Breiviksveien – med delt løsning for brannbåten.

Fikk flertall

Dette forslaget fikk flertall med 34 stemmer.

Ap, SV, Rødt, MDG og V gikk inn for at alternativer ble utredet og at Lervig ble utelukket som et alternativ til ny brannstasjon fikk 32 stemmer.

LES OGSÅ: Park i Lervig kan bli langt mindre

Ap, SV, Rødt, MDG og V ønsket også at saken ble sendt tilbake til administrasjonen, noe Sps Bjarne Kvadsheim var for. Dette forslaget fikk dermed 33 stemmer.

Beboerne i området har samlet inn over tusen underskrifter mot brannstasjon i Lervig.

Flere av dem møtte også opp som tilskuere under mandagens bystyrebehandling.

– Sløseri

Johanne Vik, talsperson for beboerne i Lervig sier at å utsette denne saken sier at det er sløseri med det offentliges penger å utsette denne saken på nytt.

– Vi hadde håpet at politikerne hadde vedtatt at det ikke skal ligge noen brannstasjon i Lervig, men en park, sier Vik til RA.

LES OGSÅ: Lervig-nei anket til formannskapet

Samtidig mener hun at vedtaket om utsettelse gir en ny sjanse for at det ikke skal bygges brannstasjon i Lervig.

– Men aller mest betyr dette at det blir en utsettelse i forhold til park, idrettshall og skole i området der det ser ut som en steinørken. Hadde det blitt brannstasjon, ville det også ha blitt en park i området, sier Vik.

LES OGSÅ: Fornøyde i brannvesenet etter Lervig-ja