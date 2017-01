Boligprisene står stille i Stavanger

Rogalandsavis

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene i Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet under ett, som viste en oppgang på 0,5 prosent sist måned.

I Stavanger har boligprisene sunket med 2,6 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 12,8 prosent.

Det ble solgt 87 boliger i Stavanger i desember, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2015. I 2016 er det solgt 9,8 prosent færre boliger enn i 2015. På landsbasis ble det solgt 2645 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 11,2 prosent sammenlignet med desember 2015. I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015.

– Det har vært lavere aktivitet i boligmarkedet i de fleste deler av landet i desember. Når det gjelder 2016 under ett, er det særlig Oslo og Rogaland som har dratt totalomsetningen ned, da antall solgte boliger her har sunket med henholdsvis 7,6 prosent i Oslo og 9,9 prosent i Rogaland sammenlignet med 2015, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Ved utgangen av måneden var det 446 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 47,2 prosent færre enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 77 dager. Det er tregere enn resten av landet, som hadde 51 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå 3.035.096 kroner.

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent.

– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, sier Dreyer.

Eiendom Norges boligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

