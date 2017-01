Blant de mest punktlige flyplasser i verden

Rogalandsavis

– Høy punktlighet er en av de viktigste måtene vi gir våre reisende en god flyplassopplevelse, og vi er fantastisk glade for å komme så godt ut her. Å drive flyplass er et stort puslespill, og det er veldig mange som har vært involvert i å plassere Sola helt i verdenstoppen på punktlighet, sier en fornøyd lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen i en pressemelding.

Av alle avgangene fra Sola i 2016 var 88 prosent av flyene i rute – som betyr at avgangen skjer innen 15 minutter etter rutetabellen.

Avgangene fra Stavanger til Bergen var de mest punktlige, med hele 92,6 prosent av alle avreiser i rute. Alle lufthavner med kapasitet på mellom 2,5 og 5 millioner avganger i året regnes i denne sammenheng som småflyplass.

God innsats fra mange

– Å ligge i verdenstoppen kommer ikke av seg selv, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

De gode resultatene gjøres mulig ved at de rundt 3 500 Sola-ansatte sikrer tett samarbeid med flyselskapene, god vedlikehold av infrastruktur og oppfølging av de reisende.

– Det som er spesielt hyggelig er jo at vi her har konkurrert med flyplasser som ligger over hele verden, også de som har et mer stabilt klima enn det vi opplever her på kanten av Nordsjøen, forteller Lorentzen.

Flere norske i toppen

Det er flyovervåkingsselskapet OAG (Official Aviation Guide) som står bak statistikken og kåringen, som både omfatter lufthavner og flyselskaper over hele verden.

Konkurransen er knallhard; Fjorårets kåring baserer seg på data fra rundt 54 millioner flyvninger, det største antallet i ett enkelt år. I tillegg jakter flyplasser verden over på nye løsninger og teknologi for å bedre logistikken og punktligheten.

Selv om Sola kjemper i verdenstoppen, skiller det noen prosentpoeng opp til klassens beste, flyplassen i Newcastle, som er en av kun tre flyplasser uavhengig av størrelse som har over 90 prosent punktlighet.

Norske flyplasser og flyselskaper gjør det generelt sterkt i den internasjonale kåringen. I tillegg til Sola er også Trondheim og Bergen på topp 10-listen over småflyplassene, mens Oslo er blant topp 20 blant storflyplassene.

Flyselskapet Norwegian havnet på en 13. plass blant lavprisflyselskapene med punktlighet på 79 prosent.