Bjerga har solgt 2300 billetter

For en drøy uke siden kom nyheten om at Bjerga og hans management Scenedirektoratet leier den i utgangspunktet rundt 4500 publikummere store DNB Arena for å holde et enmanns klassisk standupshow.

Billettsalget startet onsdag 25. januar, og etter en uke er det altså solgt rundt 2300 billetter.

– Jeg er ganske overveldet, dette er nesten absurde tall etter bare én ukes salgstid, sier Bjerga til RA.

Showet holdes 18. november. Pål Mangor Kvammen har regien på forestillingen.

– Reaksjonene fra folk i bransjen har også gledet meg. Jeg gleder meg skikkelig, sier Bjerga.

– Du regner med at det blir utsolgt, nå, med så gode tall så tidlig?

– Det vil jeg ikke mene noe om. Jeg er en enkel mann fra Tjensvoll, og er uansett veldig glad for at det allerede nå er solgt billetter tilsvarende 10–12 forestillinger på for eksempel Gaffel & Karaffel, sier komikeren.