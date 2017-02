Billig mat – mindre matsvinn

Rogalandsavis

På Renaa Xpress senkes prisen på bakervarer etter klokken 17.00, og i tillegg bruker de appen «Too good to go», som er en app hvor kundene kan bestille overskuddsmat til en billig penge, og komme å hente bestillingen i angitt tidsrom.

– Vi har alltid forsøkt å kaste minst mulig, men etter at vi tok i bruk appen har det blitt lettere. Det er en enkel måte å effektivisere problemet med matsvinn, sier daglig leder Tsvetelina Sofeva, til RA.

Brød, boller og panini

Hun sier logistikken tidligere har vært problemet.

– Vi har ikke tid eller kapasitet til å kjøre ut restevarene, og derfor er det en god løsning at kundene kommer hit for å hente i stedet, sier Sofeva.

Vanligvis selger de rundt fem poser til 40 kroner hver dag, hvor hver av posene inneholder brød, boller og panini.

– Vi gir vekk så mye vi kan, og vi kaster betydelig mindre nå, enn før, sier Sofeva.

Vinn-vinn situasjon

Arne Johannesen Bakeri i Sandnes har vært brukere av mat-appen i et halvt år, og merker stor forskjell i hvor mye mat som kastes.

– Vi selger poser til 35 kroner, som inneholder alt et bakeri produserer; brød, boller og søte varer. Hver dag selger vi rundt 30 pakker, og jeg vil si det har vært en kjempesuksess, sier daglig leder Fredrik Holst.

Bakeriet har også utsalgssted i Sola sentrum, hvor de nylig tok i bruk mat-appen.

Det var tilfeldig at bakeriet oppdaget «Too Good To Go», men nå som de er faste brukere, merker de at antall varer som kastes har gått kraftig ned.

– Vi vet jo at det kastes for mye mat, og hvis vi kan være med å bidra til at mindre kastes er det kjempebra, sier han.

– Når du skal produsere varer til 300 kunder hver dag, vil det alltid være overskudd. Derfor tenkte vi at det ville være vinn-vinn å bli med på dette – kundene får en kjekk opplevelse, vi får solgt ut det vi har og samtidig sparer vi miljøet, sier Holst til RA.

– «Step up the game»

Gründer i «Too Good To Go», Sophie Wiik, forteller at de siden oppstarten i fjor har fått 250 spisesteder med på laget, og at 190.000 brukere har lastet ned appen.

– Matsvinn er et av de største miljøproblemene, så hvis vi kan være med på å bevisstgjøre bransjen og brukerne er det veldig bra, sier Wiik til RA.

Selskapet holder til på østlandet, og det er derfor der flesteparten av brukerne befinner seg. Foreløpig er det ikke så mange utsalgssteder med fra Stavanger-regionen, men Wiik håper flere blir med etter hvert.

– Stavanger og Sandnes må «step up the game» og hive seg på, sier Wiik, og forteller at de er i dialog med flere utsalgssteder i regionen, men at hun likevel oppfordrer bransjen til å ta direkte kontakt med selskapet.

– Vi er et lite team, og har derfor ikke ressurser til å banke på alle dører, sier Wiik, og legger til at det er gratis å teste og ingen bindingstid.

– Dette er en holdningskampanje, og så langt har vi reddet 129.000 måltider, sier Wiik.

Ny datomerking

Det kastes 355.000 tonn mat i Norge hvert år, tilsvarende hver 8. handlepose. Norgesgruppen tester ut en ekstra kategori i datostemplingen kalt «normalt brukbar til» og håper dette skal få ned matsvinnet, ifølge NTB.

– Altfor mye spisbar mat går rett i søpla. Det er et samfunnsproblem og et miljøproblem som vi skal bidra til å løse, sier konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik.

Selskapet lanserer nå en tilleggsmerking på enkelte egne merkevarer. Målet er at mindre mat skal kastes hos forbruker, skriver NTB.

– De fleste matvarer kan normalt spises etter «best før»-datoen. Derfor vil vi nå teste om det har effekt å legge til en ekstra merking som vi har kalt «normalt brukbar til», sier Hollevik.