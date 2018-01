Bilkrasj på Godeset – mistanke om promille

Rogalandsavis

En bil krasjet i natt i Heddeveien på Godeset i Stavanger. Føreren, en kvinne i 20-årene, var tilsynelatende uskadet, «men det er mistanke om promillekjøring», skriver politiet. Bilen ble skadet og måtte taues fra stedet. Kvinnen ble bragt til legevakt for blodprøve. Det viste seg også at hun ikke hadde gyldig førerkort.

På Hommersåk ble en mann (22) siktet for promillekjøring i 06-tiden i dag. Han kom kjørende uten tilstrekkelig lys. Mannen mistenkes også for bruk av narkotika.

Klokken 07.10 meldte politiet at en mannlig bilfører er stanset for kontroll. Vedkommende er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, og sak opprettes.