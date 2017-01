Avkrefter Nuhu-interesse

Rogalandsavis

Venstrebacken, med en fortid i Strømsgodset og Manchester City, har de siste årene spilt i den kypriotiske toppserien med både Apollon Limassol og Anorthosis Famagusta. Nå skal han ønske en retur til Norge.

– Jeg vet at det er interesse for meg fra norske klubber, og jeg vil tilbake. Jeg startet min profesjonelle karriere i Norge, var der i tre år og er veldig glad i landet, forteller Nuhu til Nettavisen.

Spilleren er kontraktsløs og kan være en løsning på et problem for Viking dersom de må selge Kristoffer Haugen i januar for å skaffe penger. Haugen var nære en overgang til danske Brøndby i sommer.

Ifølge Nettavisen skal både Viking og Lillestrøm være interesserte. Selv hevder han også at det eksisterer en slik interesse.

– Det er klubber som vil jeg skal komme, og alt jeg har hørt hittil har vært positivt. Nå venter jeg bare på visum til Norge så jeg kan komme og se på forholdene, sier Nuhu.

Leder for sport og utvikling i Viking, Bård Wiggen, avkrefter imidlertid det Nuhu sier. Til RA forteller han at de mørkeblå ikke er interesserte.