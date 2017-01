Årets Stavanger-kunstner rørt

Rogalandsavis

Ordfører Christine Sagen Helgø tildelte ham hederen under den årlige nyttårsmottakelsen på Ledaa.

– Det er kjekt at byen sin er glad i en, når man er glad i byen sin, og jeg er glad for å ha vært med på den klassiske stavangerske dannelsesreisen gjennom Gosen og Barneteateret, sa en rørt Ertvaag rett etter tildelingen.

Betyr mye

Prisen betyr mye.

– Jeg tror ikke det helt har godt opp for meg hvor mye dette betyr før jeg står her med prisen nå, helt rørt, sier Ertvaag til RA.

Stavanger-ordføreren la i tildelingen vekt på den unge skuespillerens profesjonalitet, solide utdanning og erfaring, og pekte på hans sterke tilknytning til byen, og siterte fra en artikkel i RA.

– «Jeg flytter ikke fra Stavanger, det er her jeg hører til og det er teaterskuespiller jeg ønsker å være. Mitt hjerte er på scenen her. Jeg stortrives her ved Rogaland Teater som er et av landets beste», sa Ertvaag den gang, sier Helgø.

Omfattende

Hun pekte på Ertvaags allerede omfattende karriere.

Ertvaag gikk ut av Teaterhøgskolen i 2011. Han spilte i Thesbi-teaterets «Romeo og Julie» og i «Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige» ved Teater Ibsen. I 2012 debuterte han på Nationaltheatret i teaterstykket «Entropi».

Ved Rogaland Teater har han medvirket i blant annet «OH MY GOD», «Shoot», «Når enden er god er allting godt», «Mio min Mio», «Panikk i kulissene» og «Hamlet».

I filmen «Mannen som elsket Yngve» fra 2008 debuterte han som filmskuespiller, i Rollen som Yngve. Han hadde en av hovedrollene i filmen «Pornopung». I 2016 har han hatt en rolle i filmen «Tordenskjold og Kold» og har spilt i NRK-seriene «Unge lovende» og «Kampen om tungtvannet».

Han er i gang med filming til BBC America og produksjonsselskapet Carnivals sesong to av serien «The Last Kingdom».

– Gratulerer Ole Christoffer; vi gleder oss til å følge med deg videre, sier Helgø.

Kunstneren får også et arbeidsstipend på 50 000 kroner, og et innrammet grafisk blad av billedkunstneren Anita Tjemsland.

Siden Årets Stavangerkunstner ble etablert har følgende kunstnere innehatt tittelen:

2003 Johan Harstad – forfatter

2004 Randi Tytingvåg – musiker/vokal

2005 Geir Vegar Hoel – scenekunstner

2006 Marit Sandsmark – danser

2007 Anders Hana - musiker

2008 Sebastian Waldejer – musiker/vokal

2009 Ingrid Toogood Hovland – billedkunstner

2010 Eva Bjerga Haugen – musiker/vokal

2011 Mona Orstad Hansen – billedkunstner

2012 Mareike Bechtel Wang – scenekunstner

2013 Kyrre Sassebo Haaland – komponist

Sandnes- og Randaberg-heder

Også andre kulturaktører på Nord-Jæren er blitt hedret 1. nyttårsdag.

Sandnes kommune hedrer forfatterne Janne Stigen Drangsholt («Humlefangeren» og «Ingrid Winters makeløse mismot») og Kjartan Hjulstad («Minnesota og støvet» for kulturprestasjoner på høyt nivå.



«Kvinner møter kvinner», en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Randaberg helselag, ble tildelt Randaberg kommunes kulturpris for 2016. «Kvinner møter kvinner» er en åpen møteplass, der mat, sosialt samvær og temakvelder står sentralt. Hensikten med gruppen er å integrere

innvandrerkvinner i lokalmiljøet.

Filmskaperen Liss-Anett Steinskog fikk Randaberg kommunes kulturstipend for 2016. Prisen er på 10.000 kroner og ble delt ut på ordførerens nyttårsmottakelse i Grødem kirke.