Åpne dører for Viking stadion

Mens Viking er i ferd med å forlate toppfotballen på en ydmykende måte, blir det opp til Stavanger-politikerne å snekre sammen en redningsplanke.

I dag diskuterer kommunalutvalget Stavanger kommunes eventuelle overtakelse av Viking stadion – og videre vedtak i politiske organer er avgjørende for klubbens skjebne.

Det er ikke bare på banen de mørkeblå sliter, og stadionsalg fra Viking til kommunen er den så langt eneste kjente måten å få klubben på beina igjen.

Selv om politikerne har uttalt til RA at de er positive til en Viking-redning, skal en eventuell 70-millionerstransaksjon sees i en større sammenheng der barnehageplasser, skoler og sykehjem tross alt (!) er viktigere enn fotball.

Selv om Viking enn så lenge er Stavangers eneste representant i Eliteserien, må politikerne være balanserte i håndteringen. Stavanger har et kobbel av flotte klubber innen flere idretter som driver utmerket ut fra sine forutsetninger, slik at det politiske flertallet må passe seg for forskjellsbehandling.

Når Viking allerede har fått tomt og 50 millioner i kontanter til bygging av stadionet som sto ferdig i 2004, må det være full åpenhet om hvorfor Stavanger kommune skal bruke enda flere penger på klubben.

Rådmann Per Kristian Vareide har funnet fram til paragrafen i offentlighetsloven som gir rett til å stenge kommunalutvalgets dører hvis offentlighet skader kommunens forhandlingsposisjon.

I et intervju med Aftenbladet viser Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun til hvorfor den aktuelle paragrafen er et bomskudd. Kommunalutvalget skal drøfte allerede kjente forventninger fra Vikings side, og det er heller ikke mulige konkurrenter til et stadionkjøp.

Den eneste skadelidende part ved lukkede dører er offentligheten. Stadionkjøp er noe mer enn en standard eiendomstransaksjon, og offentligheten må få vite hvorfor politikerne eventuelt mener det er en kommunal oppgave å redde en klubb som i dag eies av en håndfull av Stavangers rikeste.