Av NTB-Birgitte Iversen og Mats Rønning

– Jeg får mange tilbakemeldinger fra partifeller som er opptatt av at partiets skjebne ikke skal ligge i hendene hos noen få i Oslo, skriver Tung i en tekstmelding til NTB.

– Partiets framtid er det partiorganisasjonen og det demokratiet vi har som skal bestemme, framholder hun.

En sms-runde NTB har gjort til Arbeiderpartiets fylkesledere, viser at de er splittet i synet på om partiet trenger et ekstraordinært landsmøte for å behandle situasjonen som har oppstått med varslersakene mot den fritatte nestlederen Trond Giske.

– Vil ikke utelukke

9 av partiets 18 fylkesledere har svart på henvendelsen fra NTB. Mens tre av fylkeslederne svarer et klart nei på spørsmålet og sier de har tillit til at partiledelsen håndterer saken, svarer flere at de ønsker å avvente diskusjonen under det kommende ekstraordinære landsstyremøte i slutten av måneden, før de tar stilling til spørsmålet.

Leder i det nylig sammenslåtte fylkeslaget Trøndelag Ap, Karianne Tung, utelukker ikke at det kan bli et behov for et ekstraordinært landsmøte. I utgangspunktet skal ikke Ap ha landsmøte før i 2019.

– Jeg tror håndteringen av varslersakene og definisjonen av hvor stor krisen i Ap er uavhengig av Giske-saken, vil avgjøre om organisasjonen vår vil kreve et ekstraordinært landsmøte. Jeg vil slik situasjonen er nå, verken utelukke behovet for det eller mene at det er nødvendig, skriver Tung, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Må vurdere begge

Behovet for et ekstraordinært landsmøte ble først tatt opp av Ap-ordfører Ole Haugen på Hitra i en ringerunde Aftenposten gjorde blant partiets ordførere torsdag.

Han sier til avisen at et ekstraordinært landsmøte ikke bare bør vurdere Trond Giskes skjebne, men også framtiden til den andre nestlederen i partiet, Hadia Tajik. Haugen er sterkt kritisk til Tajiks handlemåte og viser særlig til en Facebook-post, der hun skriver at varslene mot Giske var «rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

– Jeg skjønner at hun bruker «menneske» og «nestleder». Men at hun hengte på «jurist» synes jeg er usmakelig. Hun opphøyer seg selv til å være noe mer enn oss andre, sier Haugen til Aftenposten.

Sier nei

Stanley Wirak i Rogaland Ap, Truls Vasvik i Vestfold Ap og Knut Storberget i Hedmark Ap sier alle nei til ideen om et ekstraordinært landsmøte.

– Jeg har tillit til at sentralstyret og ledelsen håndterer dette, sier Storberget.

Fylkeslederne fra Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder og Finnmark har ikke tatt stilling til spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte.

– Nå må de nødvendige prosesser og avklaringer komme først og så får vi ta det derfra, sier Stein Erik Lauvås i Østfold Ap.

Giske som fylkesleder?

Dersom Trond Giske selv skulle trekke seg som nestleder eller bli tvunget til å gå av på permanent basis, har støttespillerne hans pekt på at Tung skal gå av som fylkesleder i april og at Giske kan erstatte henne. Da vil han i så fall få en plass i sentralstyret igjen, anføres det.

– Det er ikke helt usannsynlig, det skal du ikke avskrive, sier en kilde i Trondheim Ap til Adresseavisen. Andre lokale partikilder som avisen har snakket med, avviser dette scenarioet blankt.

– Trond selv klør seg nok i hodet over det forslaget. Dette skjønner vi ikke noe av, sier en kilde i gamle Nord-Trøndelag Ap til avisen.

Adressa skriver for øvrig at kilder nær Giske forventer at han trekker seg som nestleder på permanent basis før mandagens tillyste sentralstyremøte. Formelt er han valgt av landsmøtet, og han kan ikke avsettes av partileder Jonas Gahr Støre eller andre uten forutgående behandling i partiet.

