Ap-topp om varslene: – Dette er sterke saker

Sentralstyret i Arbeiderpartiet hadde tirsdag et fire timer langt møte om håndteringen av varslingssakene mot partiets nå fratrådte nestleder Trond Giske.

Ap-nestleder Hadia Tajik overrasket på møte ved å lese høyt fra varslene mot Trond Giske. Det var VG som først meldte om saken. I følge avisens kilder har to av varslerne bedt Tajik lese opp varslene for å få sentralstyret til å ta stilling til Giskes framtid.



Blandt de som deltok sentralstyremøtet var stortingsrepresentant Terje Aasland, som representerer Telemark i styret.



– Hvordan reagerte du på den innsikten dere fikk om varslene fra nestleder Hadia Tajik som leste opp?



– Dette var kun den ene partens versjon, men det er klart at dette er sterke saker, sier Aasland til Dagsavisen.

– Skal få støtten de trenger

Han mener det er veldig viktig at partiet nå stadfester at varsling er trygt i Ap.

– Og at de som varsler får den støtten de trenger, legger han til.



– Er du trygg på at det har skjedd i denne saken?



– Ut ifra det vi har fått vite er jeg det, sier Aasland.

– Vi er utålmodige

Han er videre fornøyd med dagens møtet, og utfallet.

– Det var et godt sentralstyremøte hvor vi fikk gått gjennom situasjonen og den prosessen som nå pågår. Det er et samla sentralstyre som nå stiller seg bak Jonas og Kjersti, sier Aasland.



Han understreker samtidig at prosessen ikke bør ta for lang tid.



– Vi er utålmodige på tid, samtidig som vi er opptatt av at dette skal gjøres ordentlig. Det bør skje en rask avklaring uten at prosedyrer blir forhastet. Det er ikke bra at denne saken får fortsette nå som dagene går. Derfor trenger vi en rask og profesjonell avklaring i god tid før landsstyremøtet i slutten av januar, sier Ap-politikeren.

– Kan Giske kom tilbake og fungere i vervet som nestleder etter dette?



– Det vil ikke jeg spekulere i. Sentralstyret har nå gitt sin enstemmige tilslutning til at det var riktig av Støre og råde Giske til å fratre på ubestemt tid. Nå ligger saken i Støres hender, og han har vår tillit i den videre prosessen, sier Aasland.

LO-lederen: – Godt møte

Leder av LO Hans-Christian Gabrielsen oppsummerte Aps sentralstyremøte som «godt» og «åpent».

– Det var et godt og åpent møte, og konklusjonen fra sentralstyret ble redegjort av Jonas Gahr Støre, sa Gabrielsen til NRK.

– Utover det har jeg ingen kommentarer, la han til.

Blandt de som hadde forventninger om et punktum i Giske-saken før dagens møte var sentralstyremedlem Lise Christoffersen fra Buskerud.

Det ble det ikke, men hun føler seg trygg på at det går mot en snarlig avklaring.

– Ja. det gjør jeg. Sentralstyret har enstemmig understreket betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon, sier Christoffersen til Dagsavisen.