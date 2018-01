Ap-politiker i Randaberg melder seg ut av partiet

Rogalandsavis

Kommunestyrepolitikeren Gunnar Hiim i Randaberg Ap meldte seg onsdag ut av partiet.

Lokalpolitikeren skriver på sin egen Facebook-profil at han ikke lenger kjenner seg hjemme i partiet etter «siste dagers hendelser med påfølgende maktkamp».

Hiim vil fortsette som uavhengig i kommunestyret i Randaberg ut perioden.

Her er meldingen i sin helhet:

«Jeg har i dag meldt meg ut som medlem av Arbeiderpartiet. Min tilhørighet til partiet etter siste dagers hendelser, med påfølgende maktkamp, er kommet til et punkt der jeg ikke kjenner meg hjemme. Jeg kommer til å være uavhengig i kommunestyret i Randaberg ut perioden, men vil stå for Ap sitt program i saker i kommunestyret. Dette av hensyn til velgere som har gitt meg stemmer ved sist kommunevalg. Men jeg vil ikke stå for den politiske plattformen mellom Ap, V, Krf og MDG lenger. Siste dagers hendelser er den berømmelige dråpen som har fått begeret til å flyte over.»