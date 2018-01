Rogalandsavis

– Jeg tror det er umulig at både Trond Giske og Hadia Tajik fortsetter som nestledere, sier dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania til avisen.

Han får støtte fra valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

– Vanligvis vil en toppledelse kunne håndtere ganske sterke politiske motsetninger, men når man kommer til et punkt der man ikke kan stole på hverandre, så går det ikke lenger. Det punktet har Giske og Tajik nådd nå, mener han.

Etter at Tajik hadde fått seg forelagt noen av varslene mot Giske, skrev hun på sin Facebook-side at de for henne var «rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

– Når Hadia Tajik skriver en så sterk melding, taler mye for at tilliten mellom henne og Giske er brutt. Tillit tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bryte ned. Det skal bare en Facebook-post til, sier Tuastad.

Ifølge VG ba to av varslerne Tajik om å lese fra varslene deres «for at sentralstyret skal forstå alvorlighetsgraden i anklagene mot Giske». Avisen skriver videre at kildene oppfatter dette som et signal fra Tajik «om at hun og Giske ikke kan fortsette å sitte i samme partiledelse».

VG meldte også at det er flertall for å kaste Trond Giske blant fylkeslederne i Arbeiderpartiets kvinnenettverk. (©NTB)