Alltid litt usikker etter lange pauser

De suverene serielederne går inn i romjulsprogrammet med 14 poengs luke ned til Lørenskog. Gulbrandsen vet imidlertid godt at pauser kan gi store utslag i prestasjonene.

– Det er alltid litt usikkert når du ikke har spilt kamper på en stund. Samtidig har vi trent veldig bra. Det så meget bra ut før jul og på den første økten etter. Tirsdag var det mer rufsete, sier han til RA.

Behøvde pause

Gulbrandsen mener at mannskapet behøvde en pause etter det tøffe programmet i slutten av november og starten av desember. Oilers spilte stort sett kamp tre ganger i uken og terminlisten bød på langt flere bortekamper enn hjemmekamper.

Spillemessig var Oilers ikke på nivå med det laget presterte tidlig i sesongen. Likevel fant de stadig måter å vinne kampene på.

– Vi behøvde en pust i bakken. Både på isen og utenfor den, sier han.

Nå er det duket for to kamper mot Sparta. Først hjemme. Så borte.

– Det blir gøy. Romjulskampene er alltid populære.

Krydder

At samme motstander er på programmet i begge kamper ser han på som krydder.

– Det blir litt sluttspillsformat over det. Sparta er et meget bra lag – selv om resultatene er litt varierende. De hadde en opptur med fire seirer på rad før jul før de tapte den siste for Manglerud Star. Men det gjør det stort sett alltid. Det er et lag som liker å gå på skøyter. Og de er aggressive i stilen. Dette er alltid tøffe kamper for oss, sier Gulbrandsen.

Kampen er så godt som utsolgt. Da RA sjekket tirsdag, var det kun ni vanlige plasser ute for salg, samt noen bord i restauranten.

To mangler

Oilers har stort sett skadefri tropp foran møtene mot Sparta i romjulen.

Unntakene er Anders Tangen Henriksen og Petter Røste Fossen.

– Etter nyttår er det meningen at begge skal være tilbake i full trening med laget, sier trener Pål Gulbrandsen til RA.

Tangen Henriksen ble skadet i november. Han har bygget seg opp igjen etter en lyskestrekk.

For Røste Fossen har skaden vært av den mer alvorlige sorten. Kraftangriperen har ikke vært på isen denne sesongen og brukt tiden til å bli hundre prosent restituert på egen hånd.

Oilers møter Sparta i DNB Arena onsdag, og lagene spiller også i Sarpsborg på fredag.