68 barn skal være blant de drepte etter bussangrepet i Syria

Rogalandsavis

Minst 112 personer ble drept av bomben som rammet busser med evakuerte innbyggere fra to regimevennlige byer i Syria. Søndag melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights at det var svært mange barn blant dem.

En selvmordsbomber skal ha stått bak angrepet. Bilen med bomben kjørte ifølge et vitne tett opptil bussene før den eksploderte.

– En bil delte ut potetgull. Barna begynte å løpe etter den. Så eksploderte den, sier en sivilperson som var blant de evakuerte, til ZamanEnglish News, ifølge BBC.