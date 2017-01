29 selskaper får tillatelse til oljeutvinning

Rogalandsavis

Myndighetene har vurdert søknader fra 33 selskaper.

36 av utvinningstillatelsene gjelder Nordsjøen, 17 gjelder Norskehavet og 3 gjelder Barentshavet.

– Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder. Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Tillatelsene ble utdelt på konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO), under den årlige Sandefjord-konferansen, som avholdes tirsdag og onsdag denne uken.

– Dette er en viktig dag. Tilgang til nytt areal er helt nødvendig for olje- og gassnæringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Søviknes kunne dessuten overrekke godkjennelse av planen for utbygging og drift av olje- og gassfunnene på feltene Byrding og Utgard i Nordsjøen.