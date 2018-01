Reise

«On the road again

I just can’t wait to get on the road again

The life I love is makin’ music with my friends

And I can’t wait to get on the road again

On the road again

Goin’ places that I’ve never been

Seein’ things that I may never see again

And I can’t wait to get on the road again»

Willie Nelson

I den nye boka tar det kjente guidebokselskapet oss med på ikke mindre enn 50 av verdens mest episke, klassiske kjøreturer – og tipser om 150 til! Her finner du turer både av den enkle varianten, på kjente og velbrukte veier – og noen som fordrer litt mer eventyrånd. Her er ti av seniorskribent og produsent Oliver Smiths håndplukkede favoritter til Dagsavisen!

1. Ringveien på Island

Dette er ringveienes herre! Islands Rute 1 tar deg rundt hele den magiske sagaøya. Kjør gjennom endeløse, svarte lavafelt, forbi mektige fosser, buldrende vulkaner, lyseblå isbreer og isbresjøer, med ville kystlandskap ved din side – hele veien rundt. Stopp for å vandre på nattsvarte lavastrender eller på de gresskledde heiene. Ta en dupp i en varm kilde etter en ridetur på en ekte islandshest. For her gjelder det ikke bare å komme seg rundt, men også å nyte turen underveis! Turen starter og stopper i Reykjavik, øyas livlige hovedstad.

Distanse: 1336 km.

Tips: Du kan leie bil på flyplassen eller i Reykjavik. Eller ta med din egen bil med Smyril Line fra Hirtshals i Danmark! Hovedsesong er fra juni til august – men da er det også dyrt og mange på veien. Mai og september er gode alternativer. Du bør beregne minst 10–14 dager på rundturen.

2. Kjør self-safari i Zambia

De fleste safarifarere reiser vanligvis ut med en kyndig guide. Men på en kjør selv-tur er du din egen guide, sjåfør, kartleser, kokk og førstehjelper. Men ikke la det skremme deg! Et bra sted for et slikt eventyr er Zambia et av Afrikas minst befolkede land. Fra hovedstaden Lusaka kan du kjøre Great East Road til en av de beste nasjonalparkene i landet, South Luangwa, som er kjent for blant annet elefanter, løver og leoparder, i tillegg til store bøffelflokker og en stor bestand av villhunder, en av Afrikas mest sjeldne arter. Og 400 ulike typer fugler! Veien til nasjonalparken går gjennom vakre landskaper og forbi landsbyer med små hytter med stråtak, åskledde skoger og gressmarker.

Distanse: Fra Lusaka til South Luangwas hovedport, Mfuwe Gate, via Great East Road, er det rundt 700 kilometer én vei.

Tips: Du kan kjøre selv og sove over på bush camps eller på lodger i parken. Uansett bør du hyre en lokal guide som kan vise vei til de beste stedene og fortelle om viltet.

3. Panoramaruten i Sør-Afrika

Turen over Drakensburg Escarpment er full av geologiske underverker og gamle gullgraverbyer. Turen starter i byen Hoedspruit, og tar deg først gjennom åkre fulle av appelsintrær, mango og avokado, før landskapet begynner å reise seg i dramatiske klippeformasjoner. Ved The Three Rondavels kjører du inn gjennom en av verdens lengste og dypeste kløfter, før du fortsetter videre over et høyt platå og gjennom daler fulle av vakre fosser. Det er ikke mange kilometerne mellom utsiktspunktene. Etter den lille lunsjbyen Graskop, tar Panoramaruten en mer kulturell sving. Du kjører nå inn i gullgraverland. På midten av 1800-tallet ble det funnet gull her. I dag er gruvene i Pilgrim´s Rest stengt, men byen står fortsatt som et minne over gamle dager.

Distanse: Hoedspruit i Limpopoprovinsen til Pilgrim’s Rest i Mpumalangaprovinsen, 209 km.

Tips: Det går innenriksfly fra Johannesburg og Cape Town til Hoedspruit, der du kan leie bil.

4. Icefield Parkway i Canada

Snøkledde, majestetiske fjelltopper, mer enn 100 glinsende isbreer, azurblå innsjøer og mer viltliv enn du ser på en gjennomsnittlig safari er noe av det som venter deg om du kjører en av verdens aller vakreste bilturer, mellom Lake Louise til Jasper i det sørvestlige Canada. Turen går over iskledde vidder og gjennom dype daler. Her får du ekstremt mye spektakulært og variert terreng pakket inn på en relativt kort strekning! Er du heldig, kan du også få et glimt av en bjørn! Beste tid å se dem på er mellom juni og august. Elger, ørner og ville fjellgeiter er enda lettere å få øye på.

Distanse: Lake Louise til Jasper Town, 230 km.

Tips: Du kan fly inn til Calgary International Airport, to timers kjøretur fra Lake Louise. Kjør gjerne på høsten for å unngå sommertrafikken.

5. Havanna til Viñales på Cuba

I det ene øyeblikket har du en drømmeaktig dueblå Buick foran deg, og det neste en åpen, knallrød Chevrolet Bel Air med sølvfinner, fulgt av en kongelilla Cadillac. En kjøretur fra hovedstaden Havanna til jordbruksbyen Viñales vest på øya, er som å kjøre i en eneste lang veteranbilparade av amerikanske 1950-talls doninger. Og akkurat som landskapet endrer seg underveis, gjør bilene det også. I Havanna er mange flotte og velholdte, men etter hvert er det godt brukte og -opplastede arbeidshester som er snekret sammen etter beste evne. Siste del av turen går gjennom yucca- og tobakkplantasjeland.

Distanse: Havanna til Viñales, 180 km.

Tips: Du kan leie biler fra statlig eide bilutleiefirmaer på flyplassen, men de må leies lang tid i forveien, er dyre og ofte i dårlig stand. Sjekk nettet for anbefalte utleiere – og eventuelle advarsler! Ofte kan det være like greit å leie bil og sjåfør i Havanna.

6. West Atlantic Way i Irland

Vill og vakker! Irenes vestkyst byr på en spektakulær og dramatisk kjøretur på smale, svingete veier mellom øde strender og ruvende klippelandskap, der Atlanterhavets bølger ustoppelig ruller inn. Oppe på hedene kan du besøke eldgamle slott, pittoreske landsbyer og superkoselige puber, der du kan høre den tradisjonelle irske folkemusikken. Ruten starter på Inishowen Peninsula i Donegal, øyas nordvestlige, rå og øde hjørne, pepret av gamle ruiner. Få med deg de mange severdighetene langs Ring of Kerry og den livlige kystbyen Galway, før ruten ender i gourmetbyen Kinsale i sørvest. Stikk innom noen av østers-, fisk- og muslingfarmene underveis, og nyt det beste av havets frukter.

Distanse: Inishowen til Kinsale, 2600 km. Men flere snarveimuligheter!

Tips: Fly inn til Belfast, 15 mil unna startpunktet. Du kan fly ut fra Cork Airport ved Kinsale. Det er imidlertid dyrt ikke å returnere leiebil fra same sted som du leide den, så du kan eventuelt kjøre tilbake til utgangspunktet via en av de raskere hovedveiene gjennom øya. Kjør mellom april og oktober.

7. Great Ocean Road i Australia

Australias mest berømte road trip går gjennom det varierte kystlandskapet i staten Victoria, vest for Melbourne. Underveis kjører du gjennom sjarmerende kystbyer, nasjonalparker – og helt ut til de berømte kalksteinsklippene Twelve Apostles, som ruver ute i havet. The Great Ocean Road er faktisk opprinnelig et krigsminne. Veien ble bygget av 3000 australske tjenestemenn som nylig kom hjem fra første verdenskrig, som en hyllest til deres falne venner. Hele ruten fra Torquay til Allansford sto ferdig i 1932. Hold utkikk etter koalaer i eukapyptusskogene og krokodiller under gummitrærne!

Distanse: Lei bil i Melbourne, og kjør vestover til Torquay, der Great Ocean Road starter. Turen går videre via Apollo Bay og ut til Twelve Apostles. Ta gjerne innlandsruten gjennom den gamle tømmerbyen Forrest på tilbaketuren. Hele rundturen er på 550 km.

Tips: Veien er åpen hele året, men oktober til mai er de beste månedene, om du ønsker å nyte strandlivet også. For å se hvaler er det mai til september som gjelder.

8. Schwarzwald hochstrasse i Tyskland

Lag på lag med fjell, åser og dype, mystiske skoger gjør Schwarzwaldhochstrasse til en kjøretur som tatt ut av et Brødrene Grim-eventyr. Du kjører slett ikke bare inne i svarte skauen. B500 byr også på luftige høyder og eventyrslott. Derfor er det ikke så rart at den regnes som den aller vakreste veistrekningen i Tyskland. Veien, som er en av landet eldste panoramaruter, klatrer opp fra den snertne, lille spabyen Baden-Baden til litt anonyme Freudenstadt. Etter hvert avdekkes nye landskaper som sidene i en pop-opp bok – en pepperkakelandsby, et fagert slott på en åstopp eller et gjøkur på størrelse med et helt hus. Schwarzwaldsturen er nemlig både meget familievennlig, men byr samtidig på en følelse av å kjøre gjennom øde villmark.

Distanse: Baden-Baden til Triberg, 60 km. Få også med deg Kinzig-dalen og Triberg, til sammen 121 km. Akkurat passe for en langhelg!

Tips: Fly til Frankfurt og lei bil her. Veien er åpen hele året. Matelskere bør ta en avstikker til Baiersbonn. Landsbyen med færre enn 16.000 innbyggere har nemlig to tre stjerners michelinrestauranter, og to med én stjerne!

9. Blue Ridge Mountains i USA

Den 924 kilometer lange kjøreturen gjennom Blue Ridge Mountains er en av de flotteste road trip´ene du kan ta i USA, spesielt tidlig på høsten, når fargene flammer opp fjellsidene. Arbeidet med Skyline Drive (169 km) og Blue Ridge Parkway (755 km) begynte etter den store depresjonen på 1930-tallet, faktisk nettopp med tanke på turisme. På de to veistrekningene som snirkler seg langs de sørlige Appalachenes ryggrad er det imidlertid langt mellom neonskiltene. Så når du eller bilen trenger energipåfyll, må du svinge ned til en av de mange små bluegrassbyene i Virginia og North Carolina.

Distanse: Skyline Drive nordlige startpunkt ligger nær Front Royal, mens The Blue Ridge Parkways sørlige endepunkt ligger mellom Great Smoky Mountains National Park og cherokeefolkets reservat i i North Carolina. Total lengde er 924 kilometer.

Tips: Fly inn til Washington DC og lei bil her. Hesrfra er det 1,5 times kjøring til Front Royal. Tidlig høst er en flott tid å se området på.

10. Picos de Europa, Spania

Spanias nordlige kyst er fortsatt litt ukjent for nordmenn. Start i Bilbao, gjør en sving innom den baskiske bastionen Vitoria-Gasteiz og matbyen San Sebastian, før du snur nesen opp- og østover, og snirkler deg gjennom fjellkjeden Picos de Europa, som følger hele den nordlige kysten. Her kjører du på smale og pittoreske veier gjennom trange kløfter og små, hyggelige landsbyer. Ta en stopp i fjellbyen Oviedo, før du fortsetter til pilegrimsbyen Santiago og helt ut til Finisterre – verdens ende, på den spanske vestkysten. Underveis kan du bo på flotte paradorer, ombygde klostre, slott og palasser.

Distanse: Bilbao-Finisterre, 1000 km.

Tips: Du kan fly direkte til Bilbao i sommerhalvåret, og leie bil herfra. Det er også flott å returnere via kystveien.

