Slik reiser vi i 2017

1. Nerdeferier!

Har du en sær, rar eller litt underlig interesse? Fortvil ikke – det finnes en ferie for deg! Enten du er interessert i fuglekikking, krigshistorie, håndbrygget øl, strikking eller australske pungrotter, finnes det noen som er interessert i det samme som deg, og tilbyr godt tilrettelagte opphold midt i smørøyet, der du kan lære mer om det du digger å gjøre. Hvordan finne ferien? Se neste punkt!

2. Lokale guider

Sightseeing handler ikke lenger om paraplyguider som spyr ut historiske fakta mens du kveler et gjesp og prøver å se interessert ut. Nå finnes det et vell av nettplattformer der lokale viser deg det beste de vet i byen sin, enten det er de heftigste salsabarerene, japansk tegneseriekunst eller sykkelturer for homofile. Airbnb lanserte sin nye nettplattform i høst, Airbnb Trips, der de har startet med formidling av opplevelser i 13 byer, som skal øke til minst 50 i løpet av året. Tusenvis av andre opplevelser over hele kloden finner du på lokalii.com, toursbylocals.com, trip4real.com, Vayable.com og norske Booknanook.com.

3. Soft explorer

Utforskertrangen og arven fra Nansen og Amundsen ligger i det norske blodet, og utferdstrangen bobler mer enn noensinne. Når folk har persa på Birken i årevis, begynner det å bli kjedelig, og større bragder står for tur: Grønland skal krysses på tvers, Svalbard gås på langs, og de tøffeste går helt inn til Nordpolen eller Sørpolen. Dyktige reiseselskaper sørger for at det hele foregår uten livet som innsats, riktignok til en prislapp som andre folk kan pusse opp både badet og kjøkkenet for. De som heller lar kjøkken være kjøkken i et år til, og ikke har som et av primærmålene i livet å overgå kollegaene, tar seg fri et halvt år og går Norge på langs eller sykler gjennom Asia og tenker litt over livet.

4. Svett ferie

Sterk, sunn, sterk, sunn, sterk, sunn. Solsengferien er svett allerede før solkremen har trukket inn. Snart finnes det ikke et moderne charterhotell uten et state-of-the-art-treningsrom og flere personlige trenere enn bartendere, og lønnesirupspannekanene gjemmes stadig lenger bak ingefær- og sellerishotsene på frokostbuffeen. Ikke rart charteroperatører som Ving har økt salget av treningsreiser med 134 prosent mot i fjor. Joggesko og pulsmåler er for lengst blitt fast sydenbagasje, og målet er nå å komme hjem minst to kilo lettere, ikke tyngre, slik det gjerne endte i gamle dager. Og ungene dras med på kjøret. Men husk å la dem slappe av litt, da.

5. Ultrasvett ferie

Birken og Oslo-Trondheim er som nevnt ikke nok. Det holder ikke engang med å ha løpt New York maraton tre ganger, for at noen skal heve et øyebryn i lunsjen. Nå er det Ironman, ultraløp og triatlon som gjelder, og det blir stadig flere arrangementer av denne typen verden rundt – også i Norge. Slike arrangementer er også blitt en viktig inntektskilde for reiselivet, og selv chateroperatørene har begynt å selge triatlonuker.

6. Lær deg å slappe av-ferie

Ingen trend uten en mottrend. Med utbrente hjerner, utslitte menisker og løpske harehjerter, trenger vi nå hjelp til både å gjenfinne stoppknappen og til å finne tilbake til et liv vi kan føle oss komfortable i, som ikke kontinuerlig føles for som en litt for trang våtdrakt. Detox-, yoga- og ayurvedaferier blir det bare flere og flere av. I tillegg blir det sterkere og sterkere fokus på god søvn, med hoteller som tilbyr alle mulige remedier og putestørrelser for at du skal sove godt, til ukes- og månedslange «hvordan få bedre søvnkvalitet»-ferier.

7. Det enkle og ekte

Verden blir stadig mer komplisert og usikker, og informasjonsstrømmen og tingene vi er forventet å forholde oss til konstant, hele tiden, gjør oss til multitaskingsroboter som automatisk griper etter telefonen selv når vi skal på do. Derfor søker stadig flere tilbake til det autentiske, enkle og ekte. Til bålkos ute under stjernene, teltturer uten telefondekning, hytter som må vedfyres og mot mennesker og steder som har beina godt plantet på jorda og i tradisjonene. Andre går i kloster og lærer seg avanserte former for meditasjon.

8. Det søkende mennesket

Tidsåndens spirituelle tomhet trigger også det søkende og mer humane mennesket i oss igjen. Vi vil bak fasaden, lære og forstå alt vi ser, bort fra konsumisme, materialistiske statusobjekter og karrierejag. Ferier med mening blir viktigere for flere, der man kan lære nye ting om seg selv eller verden, få ny energi og nye perspektiver på livet, og møte nye mennesker. Eller der man kan gi noe tilbake til stedene og menneskene vi besøker, gjennom frivillig arbeid eller andre bidrag. For mange er derfor hvorfor man reiser viktigere enn hvor man reiser.

9. Hotellet som reisemål

For stadig flere turister er nå hotellet det viktigste reisemålet, ikke destinasjonen. Fra å være et sted å sove, er det blitt et sted å leve og å få spennende opplevelser. Mange hoteller er blitt supersosiale, med kule barer og gode restauranter som også lokale bruker, konserter og fellesarealer der man kan sitte og knatre på laptopene og smarttelefonene sine – sammen. Superservice, et breddfullt aktivitets- og treningstilbud, praktfulle spa og egne badeland på anlegget, gjør det unødvendig å gå ut av hotellet i det hele tatt. Derfor satser charteroperatørene år for år enda mer på egne konsepthoteller. I den andre enden av skalaen er det kommet masse spennende små og unike hoteller som i seg selv er en helt spesiell opplevelse for en natt – alt fra tretopphytter midt ute i skogen, til elgtårn, undervannshoteller og hobbithus. Og vi er langt mer villige til å reise i timevis til ville og øde steder for å bo på unike hoteller.

10. Utvidet virkelighet

…eller «augmented reality», som det så fint heter på engelsk, er sammen med den virtuelle virkeligheten på full fart inn i reiselivet. Nå kan du besøke en rekke reisemål, fra Flåmsbana til New York, gjennom virtuelle 3D-linser, noe som gir deg en følelse av å være på stedet og følge med på turen. Dessuten vil du i år en rekke steder kunne bruke smartmobilen din som guide på en helt ny måte. Ved å holde den opp foran steder og gjenstander vil du kunne motta informasjon om det du ser.

11. Bare må dit – selfiesuget

Sosiale medier tar mer og mer over markedsføringen av steder – og av oss selv. Vi bombarderes med bilder fra spektakulære steder, fra Trolltunga til paradisstrender i Thailand, og får et skikkelig reisesug – vi bare må reise dit! Og ikke minst utfordre og iscenesette oss selv i de perfekte omgivelsene. Selvsagt alltid med nyoppladet smarttelefon, selfiestang og portrettretusjering påslått. Bare husk å sjekke om det virkelig er så lurt å starte fjellturen i sneakers og hotpants.

12. Overturisme

Mer enn 1,2 milliarder turister farter nå verden rundt hvert år, og de blir flere i et voldsomt tempo. Samtidig blir mange reisemål nå regnet som utrygge av mange nasjonaliteter, inkludert tidligere svært populære ferieland som Tyrkia, Egypt, Tunisia og byer som Paris og Brussel. Derfor blir presset enda høyere på feriedestinasjoner som anses som «trygge», som Island, Norge, Hellas, Kroatia og Spania. Flere steder er det nå så mange turister at de er blitt et problem, både i Spania, Italia og på mange kystdestinasjoner verden rundt, og i år nådde også Island i år et metningspunkt for hvor mange turister landet kan tåle, med de forutsetningene landet har i dag. Også enkelte steder i Norge er nå så overfylte i høysesongen at det skaper konflikter med lokalbefolkningen, i tillegg til at sårbar natur slites ned. Bestill tidlig, eller reis et annet sted!

