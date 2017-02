Slik får du en romantisk ferie!

Reise

Cecilie Kjensli

Sexinspirator og innehaver av nettbutikken Cpunktet.no. Ga i fjor ut boka «Sex fra Ah til åh».

1. Hvor skal man reise for å få en skikkelig romantisk ferie?

Italia har det som skal til for å piffe opp romantikken – vakre strender, superdeilig mat og vin, og en avslappet og uformell atmosfære. Her kan du sitte på et torg og dele en flaske med kjæresten din, ta en tur langs strandpromenaden og avslutte kvelden med et naken-nattbad. Da ligger alt til rette for en romantisk fortsettelse.

2. Hva er ditt mest romantiske reisetips?

Det er så klart reisefølget som avgjør om et sted er romantisk og ikke destinasjonen, men det blir jo ikke galt med en helg i Paris heller. I bydelen Marais er det mange hyggelige bistroer og barer. Ta dere også en tur til Champagne, som bare ligger en times togtur unna. Der kan dere ta en dagstur på sykkel, stoppe innom vingårder, ta en piknik og besøke champagnehus. Og så er det veldig viktig å logge av og legge bort telefonen i ferien, og heller dyrke og gi næring til fellesskapet og tosomheten!

3. Ditt mest romantiske ferieminne?

Jeg er en ordentlig «gnekkalus», som det heter i Nord-Norge. Jeg elsker kos og har det best når jeg sitter inntil kjæresten, og da spiller det nesten ingen rolle hvor jeg befinner meg. Men må jeg velge ett minne, så blir det fra siste ferie, som var i Goa i India. Der fartet vi rundt på skuter, og det er bare sååå koselig å sitte bakpå, holde rundt kjæresten og småprate om alt det rare vi så langsmed veien.

4. Hva må til for å skape sexy stemning på ferien?

Godt humør er det viktigste for en sexy ferie. Blide og vennlige damer og menn får det som regel som de vil. Det gjelder utenom ferie også! Det hjelper så klart å få litt sol på kroppen, og skille etter bikinien og badebuksa fremhever og virker appetittvekkende på lysten. Man må selvfølgelig ikke til varme og eksotiske strøk for å skape en sexy feriestemning. En skitur med påfølgende middag og peiskos, kan jo også skape gnister, såframt man ikke er så utmatta at man sovner.

5. Hva ødelegger romantikken fullstendig når du er ute på tur?

Dette punktet henger sammen med forrige. Det er ingen ting som er mer usexy enn å være på ferie med en sur, kranglete kjæreste, som klager over varmen, maten, stranda osv. Ellers er jo verken kakerlakker, kloakklukt, soleksem eller dundrende trafikk med på å heve romantikken, men man kommer langt med galgenhumor hvis man skulle møte på trøbbel. Borte er bra, men hjemme er som regel best, hvis vi ser litt stort på det.

6. Er singel, men ønsker meg en ferieflørt. Hvordan skal jeg gå fram?

Første bud er jo å tørre å oppsøke steder der potensielle ferieflørter er, på restaurant, bar eller å bli med på en dagstur sammen med andre. Ellers finnes det jo mange som tilbyr egne reiser for single, som seilturer for single i Kroatia. Det kan definitivt også bli hot når en gjeng solbrune, single mennesker skal tilbringe en uke sammen på båt ...

Jan Thomas

1. Hvor skal man reise for å få en skikkelig romantisk ferie?

Maldivene! Det er absolutt ingenting å gjøre der sett bort fra å pleie hverandre. I tillegg synker det i havet, så alle bør forte seg å reise hit...

2. Ditt mest romantiske ferieminne?

To fantastiske uker på Kauai Hawaii.

3. Hva er ditt mest romantiske reisetips?

Å legge bort alle telefoner og datamaskiner, slik at man kan fokusere på hverandre, og ikke minst hvorfor man er på ferie. Her hører ikke tekniske duppeditter hjemme, det er jo nettopp derfor man reiser bort sammen. At det er hvite sandstrender og palmetrær der, skader jo heller ikke...

5. Hva ødelegger romantikken fullstendig når du er ute på tur?

Mobiltelefoner og dårlig vær.

Mette Solberg

Kåret til «Årets reiseblogger» under reiselivsmessen i år, for bloggen Reiselykke.com.

1. Hvor skal man reise for å få en skikkelig romantisk ferie?

Storbyer som Roma og Paris og steder som Capri og Venezia er jo kjent som typiske «romantiske steder». Men vil du prøve noe litt annet, kan jeg anbefale området rundt Comosjøen i Nord-Italia. Marrakech synes jeg også er et godt alternativ. Det er et sted som spiller på alle sanser, eksotisk og med flotte riads å bo i. Nydelige La Digue på Seychellene tiltrekker seg mange brudepar og bryllupsreisende. Etter å ha vært der selv, skjønner jeg jo det godt! Men man trenger ikke alltid å dra så langt for litt romantikk. Det finnes mange romantiske muligheter i Norge også. Jeg har feiret bryllupsdagen med min mann på idylliske Engø Gård på Tjøme. I Norge har vi flere historiske, romantiske hoteller, som for eksempel Hotel Ullensvang, i vakre Hardanger.

2. Hva er ditt mest romantiske reisetips?

Ta med et par stearinlys og fyrstikker. Det er det ikke alltid like enkelt å finne i utlandet, men det kan sette ethvert hotellrom i bedre lys (bokstavelig talt!).

3. Ditt mest romantiske ferieminne?

Det må jo bli bryllupsreisen det, da. Den gikk til New York, Miami og Key West.

4. Hva må til for å skape romantisk stemning på ferien?

Vakker natur, god mat og vin og et unikt, hyggelig sted å bo, synes jeg ofte skaper optimale romantiske rammer. At det er muligheter for å gjøre aktiviteter sammen, dele reiseopplevelser og å skape gode minner sammen, er sentralt for stemningen.

5. Hva ødelegger romantikken fullstendig når du er ute på tur?

Vissheten om at det finnes kakerlakker, eller andre kryp på rommet, går hardt ut over nattesøvnen min og setter ikke meg i spesielt romantisk stemning, i hvert fall. Bilsyke, båtsyke eller heteslag legger også en kraftig demper på romantikken for min del. Slikt må man imidlertid gjerne også regne med fra tid til annen, når man er på reise.

Odd Roar Lange

Reisejournalist og reiseblogger for Thetravelinspector.no.

1. Hvor skal man reise for å få en skikkelig romantisk ferie?

Til København! Å bo sentralt er viktig, så man slipper å bruke mye tid på transport. Hotel Nimb ved Tivoli er topp – og har byens mest romantiske afternoon tea. En god cocktail på Brønnum ved Kongens Nytorv må også inn i den romantiske planen.

2. Hva er ditt mest romantiske reisetips?

At begge legger bort mobiltelefonen – hele tida! Ta med et lommekamera og ta bilder med det i stedet. Mobilfri weekend er den nye luksusferien for kjærester!

3. Ditt mest romantiske ferieminne?

En ukes cruise fra Monaco til Roma med luksusyachten «Seadream II» sist sommer topper listen. Suveren mat, drikke og service til sjøs, og gode opplevelser i land.

4. Hva må til for å skape romantisk stemning på ferien?

Rydd unna problemer og uenigheter før reisen starter. Et godt forhold er hardt arbeid. En romantisk reise er belønningen. Vær rause med hverandre! Til dere menn: Det å være en gentleman, går aldri av moten …

5. Hva ødelegger romantikken fullstendig når du er ute på tur?

Unngå å krangle om penger. Sett gjerne opp et budsjettoverslag på forhånd. Avklar forventningene. For mye alkohol er også en tabbe.

Julie Luneborg

Sjefredaktør i reisemagasinet Vagabond

1. Hvor skal man reise for å få en skikkelig romantisk ferie?

Jeg vil, personlig, alltid velge Paris for en romantisk ferie – men det er jo en kjent klassiker. Ellers ville jeg nok gått for en mindre by i Europa. San Sebastian i Nord-Spania har en herlig «vibe» og byr på et utrolig godt utvalg av restauranter og barer. Og ikke minst en lang bystrand, som er som skapt for lange turer arm i arm. Byen er også såpass liten at man trenger å bruke minimalt med tid på å orientere seg i en ny by, og heller kan tilbringe tida med å fokusere på å være sammen. Den er også et flott utgangspunkt til å utforske nabobyer som Bilbao og Santander. Italia er et annet kjent romantisk reisemål, men styr unna Firenze, Roma og Venezia, som raskt dukker opp som de mest populære «romantiske reisemålene». Fly til heller til Milano og ta toget videre til Bologna. Da er du i hjertet av Italias mat- og vinkultur! I Emilia Romagna handler det om å spise og drikke det beste Italia har å by på.

2. Hva er ditt mest romantiske reisetips?

Reisemålet i seg selv må ikke nødvendigvis være av det spesielt romantiske slaget. Velg heller en aktivitet som der synes det er hyggelig å gjøre sammen. Bestill et ekstra fint hotellrom, da lar du hotellet sette rammene for turen. Alt fra en iglo under nordlyset i Alta til et rom på Das Stue i Berlin kan funke. Designhotels.com har mange lekre hoteller – og det trenger ikke å koste all verden. Hvis dere ikke har tid til å reise langt, kan det være vel så hyggelig å være turist i egen by. Oslo kryr av gode og romantiske hoteller. Hva med en natt på The Thief, for litt hverdagsromantikk?

3. Ditt mest romantiske ferieminne?

Et romantisk bad under stjerne i det myke, blå vannet i Myvatn på Island. Der finner du en annen, og mye mer autentisk, blå lagune, med langt færre turister. Island er for øvrig enda mer spennende utenfor Reykjavik og turistruta «det gylne triangelet». Lei en bil og kjør hele ringveien rundt øya. Det klarer du i løpet av en langhelg – eller bruk et par uker.

4. Hva må til for å skape romantisk stemning på ferien?

Tid til hverandre! Kanskje man på akkurat denne turen kan droppe shoppingrunden, og heller fokusere på stemningen i byen?

5. Hva ødelegger romantikken fullstendig når du er ute på tur?

Dårlig planlegging og for lite tid til det man har lyst til å se og oppleve.