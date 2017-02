Nye høydepunkt i Nepal

Reise

– Å reise og vandre i Nepal gjør noe med deg. Det er litt klisjé, men Nepal går liksom inn i sjela di, sier Marit Bakke, en av de to forfatterne som står bak den nye guideboka, som er utgitt av Norge-Nepalforeningen.

Boka er blitt til med støtte fra den norske ambassaden i Katmandu.

– Å vandre her er som en slags meditasjon. Å gå på tur 3000 meters høyde og se opp på 8000 meter høye fjell, er en eksistensiell opplevelse som setter seg i kroppen. Det er også noe helt spesielt med åpenheten og vennligheten blant menneskene her, og kulturen! fortsetter Bakke, som er sosiolog, og besøkte landet første gang i 1984.

Siden har hun reist dit jevnlig fra 1999, ofte i forbindelse med jobb, slik at hun er blitt godt kjent med landet og folket her.

Ønsker turistene tilbake

Også medforfatter Olav Myrholt, som har bidratt til de 100 turforslagene i boka, kjenner landet fra en rekke jevnlige besøk fra 1980-tallet og fram til i dag. Han har også adoptert en datter fra landet.

– Første gang jeg var her var det monsuntid, og jeg så ikke et eneste fjell! Men folket og de fantastiske landskapene trekker meg hit gang på gang, sier Myrholt.

Etter det kraftige jordskjelvet i 2015, som også rammet mange turistområder, gikk turismen kraftig tilbake.

– Nå er det bare noen ytterst få områder som ikke er tilgjengelig på grunn av jordskjelvskadene, forteller Myrholt, som påpeker at det er utrolig viktig å få turismen tilbake.

Bevisst turist

– Reis nå! Turismen har ennå ikke tatt seg helt opp igjen. Det er synd, fordi turismen er en gjennomgripende næring som har veldig lange verdikjeder og store ringvirkninger, så den er veldig viktig for Nepal, sier han.

Forfatterne forteller at mange nødhjelpspenger som ble sendt til landet er blitt stående på konto, fordi det ikke er blitt avklart hva man skal gjøre med dem. Turistenes penger derimot, settes umiddelbart i et stort omløp som kommer mange folk, spesielt på landsbygda, til gode.

Men det betyr også at man bør være en litt bevisst turist når man reiser hit.

– Bo på lokalt drevne overnattingssteder, spis på lokale restauranter og kjøp lokalt håndverk, og sørg for at inntektene spres til mange områder, oppfordrer Bakke.

Ukjente turområder

Annapurna og Everest er blant områdene som er best kjent blant vandre- og fjellturistene – Nepals svar på «Besseggen». Her er det ofte mange ute på tur på én gang. Langtang, et annet populært vandremekka, som ble alvorlig rammet av jordskjelvet i 2015, ble i høst «friskmeldt» igjen, etter halvannet års rekonstruksjon, og trenger nå turistbesøk.

Forfatterne oppfordrer også turistene til å utforske de litt mer ukjente delene av landet, som de håper på å trekke turisme til.

– Vi håper å kunne å kunne trekke folk litt lenger øst og vest i landet. Her er det store områder som er tilgjengelig for alminnelig kommersiell turisme, men som er lite besøkt. Noen steder har bare 40–300 turister på besøk i året, så her slipper du å gå i kø. I vest er det mye ukjent og spennende terreng. Her venter 4000 meter høye åser og flotte gressplatåer kantet av skarpe fjell, unike landskap. Men vær obs på at det mye enklere forhold her, og turområdene kan ligge høyere og være mer eksponert. Mange av rutene er røffere og mangler tehus og gjestehus, slik at det kan være nødvendig å utstyre seg med telt og bedre klær. Å vandre i Dolpodistriktet, et område som ligner på Den tibetanske høysletten, er en av de er den enkleste mulighetene, tipser Myrholt.

Uberørt og flott

Han mener også at det nye landskapsvernområdet Api Nampa er noe av det fineste og mest uberørte som finnes i Nepal, nå som bilveiene trenger seg på i flere av de velkjente trekkingområdene sentralt i landet.

– Ruta gjennom Limidalen i Humladistriktet er også fantastisk flott, og gir et innblikk i tibetansk kultur og landskap, samtidig som man krysser Himalaya. I nærheten finner du også Saipal Circuit, en runde rundt 7030 meter høye Saipalfjellet, som med tida kanskje vil få samme eventyrstatus som den berømte Annapurna-runden en gang hadde. Her vandrer du i dyp, skogkledd villmark, gjennom alpine områder og over fine høyfjellsbeiter for jak og geiter, på stier og dyretråkk mellom landsbyer i elvedalene og høylandet, frister han.

I øst er det mye frodigere, med kjempemessige åslandskaper.

– Bøygen har vært at det har vært tidkrevende å komme seg til områdene i øst og vest. Men nå er det er kommet flere nye veier, spesielt i øst, påpeker Myrholt.

Boka gir en innføring både i Nepals historie, folk og samfunnet i dag, og skal være en «inspirasjons- og introduksjonsbok» med mer enn 100 konkrete tur- og aktivitetsforslag, samt forslag til alt fra festivalvandring og stiløpingområder til kajakkturer, rideturer og safarier.

Aktuelt reisemål

Nepal ble for øvrig kåret til en av de fem hotteste reisemålene i 2017 av Lonely Planet – og et av de reisemålene som gir deg mest igjen for pengene.

Blant hovedattraksjonene listet de blant annet opp utsiktspunktet Poon Hill, rett overfor landsbyen Ghorepani, på Annapurna-runden, Av andre «må se»-steder ramser de også opp Jomsom og Muktinath i Mustang, Mugu’s Rara-sjøen, nasjonalparken Khaptad i vest, viltreservatet Koshi Tappu, nasjonalparken Bardiya og vandrermekkaet Langtang, Nawalparasi og Barpak.

For oppdatert info om status for jordskjelvrammede områder, kan du sjekke nettstedet www.nepalnow.org. Hvitserk er en norsk turoperatør som har engasjert seg sterkt i oppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet. De tilbyr en rekke ulike ferdigpakkede turer med en sosial profil til landet, om du ikke vil gjøre alt selv,

Her er tre vandreområder som byr på unik natur og kultur, som kan besøkes innenfor et to ukers opphold, og som ikke er for fysisk utfordrende og utstyrskrevende.

1. Rolwaling-dalen nær everestområdet.

Rolwaling er fantastisk høyfjellsdal (3600-4500 meter over havet) i Dolakhadistriktet, med et par små bosetninger som er godt rustet til å ta med besøkende. I stedet for å gå dalen på langs og slite deg over et litt skummelt, alpint pass, kan du fint tilbringe en flott uke i dalen med lokale vandringer. Vinterbosetningen Beding og sommersetrene i Na er begge gode baser. Dalen er omgitt av majestetiske Himalayatopper. Området var berørt av jordskjelvet, men er nå gjenreist, og det er relativt enkelt å ta seg fram her. Etter én dags kjøretur fra Katmandu, bør du beregne to dagers vandring på sti gjennom bambus- og rododendronjungel til du kommer opp til basecampene.

2. Gurja Himal i Dhaulagirimassivet

Dhaulagiri er verdens femte høyeste fjell. Ett av nabofjellene er 7000-meteren Gurja Himal, og på sørflanken ligger det en dal som ofte blir kalt «Hidden Valley of Gurja». Den nydelig beliggende dalen kan by på en fantastisk rundtur til fots, og det er også mye å se og gjøre inne i selve dalen, med muligheter til å tøye seg fysisk med dagsturer opp i høyden. Lokalbefolkningen i de fire-fem landsbyene har laget en egen turistplan for besøkende i området. Derfor baseres opphold her på bruk av lokale guider, home stays og god kontakt med lokalbefolkningen. Området ble ikke berørt av jordskjelvet.

3. Sørflanken av Ganesh Himal

Fra Katmandudalen ser du sørflanken av dette fjellet, som ligger nordvest for Katmandu. Området ble svært ødelagt av jordskjelvet, og det vil fortsatt drøye en stund før fasilitetene langs det utrolig gode stinettverket her er helt på plass igjen. Det går imidlertid an å gjøre turen som telttrekking nå. Men følg med, ting blir stadig bedre. Området byr på en travers med mange muligheter for avstikkere opp på rygger og topper, med spektakulære breer, himalayafjell, særegne landsbyer, varme kilder og vakre fossefall langs hele ruta. Hovedruta er en del av Great Himalayan Trail.