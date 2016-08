Nordens beste badeland

Reise

På Ankerskogen svømmehall i Hamar plasker åtte måneder gamle Erika i vannkanten, flankert av foreldrene Anders Moe Sæter og Gro Anita Bolme. De setter pris på badelandet, en halvtimes kjøretur unna der de bor.

– Varmt vann, tilrettelagt for unger, og man slipper sanden ute på stranden, sier Sæter.

– Og Erika får treffe andre unger og sover ekstra godt om natten, supplerer Bolme.

Litt bortenfor klatrer Susanne (11) i klatreveggen som stiger opp av vannet. Moren Marit tror besøk i badeland bidrar til å holde svømmeferdighetene ved like.

– Barna blir jo mer vannvant, og det er fint med basseng med ulike dybder, sier hun, og legger til:

– Og så er det boblebad her, så det er greit for mor òg.

Norge

Det er ingen tvil om at badeland er en vinner for de fleste barn. Og du trenger ikke reise langt for gode badeopplevelser. De nordiske badelandene kan gi deg både bølger, sydentemperaturer og palmer, i tillegg til fartsfylte rutsjebaner, eventyrland og basseng for store og små.

Ankerskogen svømmehall på Hamar går bedre etter at de bygde om og fikk en større barne- og familieavdeling, samt velværeavdeling. Drammensbadet og Vannkanten i Bergen er også av betydelig størrelse. Grottebadet i Harstad er spesielt på den måten at det er sprengt inn i fjellet i Harstad sentrum. Styreleder i interesseorganisasjonen for badelandene i Norge, Unni Mesel, tror det er nødvendig å tenke kommersielt for å lykkes.

– Skal du klare å drive et bra badeanlegg, må du ha både fornøyelse og trim, først da du får lønnsomhet, sier hun.

Norges største badeland, målt i antall besøkende, er Pirbadet i Trondheim. Aquarama i Kristiansand, som Mesel selv er daglig leder for, kommer på andreplass.

– Det er en gåte at Oslo ikke har et ordentlig badeland, kommenterer hun.

Danmark

Det 10.000 kvadratmeter store Aquadome (Lalalandia) i Billund i Danmark skal være Skandinavias største badeland. Her finner du gigantiske, superraske og små vannsklier, vannkanoner- og fontener, en vill elv og «ekte» bølger. Aktivitetsbasseng og grottebasseng, der du kan dykke og se på fargerike tropefisker bak et glassvindu. Utendørsbassenget er oppvarmet året rundt. Som en del av Lalandia opplevelsespark, og med gangavstand fra Legoland, er det mye barna kan ha glede av i nærheten.

The Reef i Frederikshavn – i gangavstand fra fergeterminalen – har laget et slags karibisk paradis, med 32 grader, jungel, fosser og grotter, bølgeskvulp og palmeblader.

– Det skal fremstå som om du er i Syden, sier Julie Rydland, presseansvarlig i Visit Denmark.

Men også Skallerup på Nord-Jylland anbefales.

– De har en fantastisk beliggenhet helt nede ved kysten, med et veldig fint spa-anlegg for voksne også, sier hun.

Sverige

Hvis du skal til Sverige, er det en rekke badeland å velge mellom. Louise Winberg, presseansvarlig i Visit Sweden, nevner tre steder som er populære blant barna. Det første er Lost City, i Örebro, med vanneventyr med fosser, ruiner og jungel. Badelandet har stort basseng med bølgemaskin og heftige vannsklier. Det andre er Arena Skövde, i Skaraborg i Vest-Sverige.

– Badelandet har flere ganger blitt utnevnt til Sveriges beste. Her finnes blant annet seks sklier, bølgebasseng, utendørsbasseng, varmt basseng, relaxavdeling og kafé, forteller hun.

Experium i Sälen, Dalarna, har et stort tilbud for den adrenalinsøkende.

– Det er et av Nordens heftigste badeland, med innendørs surfeanlegg, sklier, bølger, strømmer og mye mer. De adrenalinsøkende bør teste skliene X-tube og Black Steel Hole, tipser hun.

Finland og Island

Også Finland har sine badeland. Laura Väyrynen i Visit Finland trekker fram tre: Serena waterpark i Espoo, i nærheten av Helsinki, er et av de største badelandene i Skandinavia. Jukupark i Åbo har ni sklier og tre basseng. I tillegg nevner hun Tropiclandia.

– Det er et spa, eller mindre badeland med stort innendørs basseng, tre små boblebad, mindre basseng, utendørs basseng og to vannsklier.

På Island er det ingen badeland på samme måte som i de andre nordiske landene. En og annen vannsklie finner du likevel, blant annet har badestedet Laugardalslaug en som er 86 meter lang. På vulkanøya kommer du imidlertid vanskelig unna Den blå lagune, som er et geotermisk spa med mineralholdig vann. Den er en stor turistattraksjon og skal være en svært spesiell opplevelse – manglende vannsklier til tross.(NTB Tema)