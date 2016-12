New York for alle penga

Reise

SAS og Norwegian konkurrerer om å fly flest mulig nordmenn direkte fra Oslo til New York. SAS har én daglig avgang året rundt, Norwegian fire-fem avganger per uke. Norwegian startet sin Oslo–New York-rute i 2013, og de siste årene har både Norwegian og SAS hatt stor økning i antall passasjerer på strekningen.

New York er blant verdens dyreste byer å feriere i. Det gjelder først og fremst hotellovernatting, men også når det er snakk om mat og drikke på restauranter og inngangsbilletter til mange av kulturtilbudene. Det hindrer likevel ikke nordmenn fra å reise til New York. Mange drar over for å være der en langhelg.

– Og har man først vært én gang i New York, blir man lett begeistret, og da vil man tilbake, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, som har skrevet reisebok om byen sammen med Knut Aastad Bråten.

Reisende fra hele Norge

Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian, mener det er et par opplagte årsaker til at New York City er blitt så populær blant nordmenn.

– For mange har nok New York blitt det nye London. Det er klart det skaper ny etterspørsel når man tilbyr direkteflyginger til en lav pris, og våre avganger er ofte helt fulle. Det har aldri vært enklere og billigere for nordmenn å fly til USA og New York. Byen har rett og slett noe for alle – kultur, arkitektur, yrende folkeliv, fantastiske restauranter og shopping, sier han.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, forteller at selskapets flyginger mellom Skandinavia og New York har økt med nesten 30 prosent det siste året. Økningen er enda større for ruten mellom Oslo og New York, men han vil ikke oppgi tall for enkeltstrekninger.

– Selv om dollaren har styrket seg mot kronekursen, reiser enda flere nordmenn til New York. Det er også interessant at vi nå opplever at svært mange amerikanere flyr med oss til Norge, nå som dollarkursen er høy og det er blitt en god del billigere for dem å feriere her. Vår rute mellom Oslo og New York er for øvrig svært gunstig uansett hvor i Norge man bor. Man kan stå opp i Tromsø om morgenen og være midt i USAs mest livlige by om ettermiddagen lokal tid. Hjemreisen er også lagt opp slik at man lander i Oslo om morgenen og kan reise hvor som helst i landet noen timer senere. Vi ser at folk fra alle kanter av landet reiser med oss til New York, sier Johansen.

Vil stadig tilbake

Å fly til New York har sjelden vært billigere. Da vi sjekket like før jul, kostet det cirka 2000 kroner tur-retur med Norwegian for en reise i mars 2017. Prisen blir 2500 kroner med ett kolli. Billigste flyreise med SAS var på rundt 3100 kroner tur-retur, også det i mars. Da er ett kolli inkludert, samt alkoholfri drikke og litt mat.

Ifølge Knut Olav Åmås må man regne med å betale mellom 2000 og 2500 kroner per natt for et dobbeltrom på et bra hotell på Manhattan. Altså 8000 til 10.000 kroner for fire netter, om man ikke finner noe billig et godt stykke utenfor sentrum.

– Det vil jeg faktisk ikke anbefale om man først tar turen til New York. Jeg har mange historier om dårlig erfaring med shabby hoteller i denne byen, også på Manhattan, forteller Åmås, som har vært i New York flere titalls ganger i løpet av de siste 15–20 årene.

Mange velger Airbnb som boalternativ, men gjennomsnittprisen per natt i New York er uansett ganske høy: Mellom 1200 og 1500 kroner for to gjester i en liten leilighet.

– New York er definitivt en dyr storby å reise til. Man skal jo spise god mat, shoppe litt og oppleve byen og alt den har å by på. Men det går også an å spise godt og rimelig i New York, sier Åmås.

– Og når det gjelder billetter til eventuelle arrangementer, konserter og forestillinger man vil se, bør man bestille dem allerede når man vet når man skal reise. Det blir fort utsolgt, legger han til. (NTB Tema)

