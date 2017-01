Lev la vida loca på Puerto Rico

Reise

1. Skjønnhet bak tykke murer

San Juans gamleby ligger på sin helt egne, avlange øy, og skyter ut i Atlanterhavet som en spydspiss. Ytterst på tuppen ligger Castillo San Felipe del Morro, som har beskyttet den tidligere spanske kolonihavnen i århundrer, og som i dag er Puerto Ricos mest populære turistattraksjon med over to millioner besøkende hvert år. Bak de tykke bymurene, som strekker seg som en forlengelse av Morro-fortet, finner man trange smug, fargerike fasader og nydelige brosteinsbelagte gater i tillegg til et stort utvalg butikker og restauranter. I havnen ruver cruiseskipene, og på formiddagen kan horder av amerikanske turister prege bybildet. Men utover ettermiddagen og kvelden roer det seg som regel litt ned. Gamlebyen er så absolutt tilpasset turismen, men den pittoreske bydelen har fortsatt sin sjel intakt.

2. Undervannseventyr

Kritthvite strender og krystallklart hav inviterer ikke bare til soling og bading. Puerto Ricos vakre kyst er også perfekt for snorkling. Nesten uansett hvor du skulle befinne deg på øya, er forholdene gode for å legge ut på undervannseventyr. Puerto Rico har fortsatt et yrende liv i mange av sine korallrev, og med snorkel og svømmeføtter kan du komme nært innpå både fargerike fisker og skilpadder. Du trenger ikke engang forlate hovedstaden San Juan. Ved en av byens mest populære strender, Balneario El Escambrón, rett nedenfor Caribe Hilton, finner du et vernet område hvor du kan menge deg med masse fisk. Men for å finne hakket mer eksotiske steder å flyte i overflaten på, kan du for eksempel reise til sørvestkysten og naturreservatet La Parguera. Her kan du også møte på sjøkuer og delfiner blant mangrovetrærne. Eller til Culebra på østkysten har blitt omtalt som «verdens beste øy for snorkling».

3. Øyhopping

På en dagstur med en av de mange lokale turoperatørene kan man få en smak av øylivet på Puerto Ricos østkyst. De to populære øyene Culebra og Vieques kan by på noen av verdens flotteste strender. For rundt en tusenlapp kan man bli med på gruppetur, der transport fra San Juan til Fajardo samt mat og drikke er inkludert. Vi var heldige å få se en flokk hvaler som lekte seg i overflaten på vei over til øyene, og i bukta vi kastet anker i på Culebra kunne vi svømme med skilpadder, fisk og små blekkspruter. Turen ble avsluttet på Vieques’ Flamenco Beach, kåret til verdens sjette beste strand av Tripadvisors brukere i fjor. Man kan også reise helt på egen hånd og bruke mer tid på øyene. Det er ferjeforbindelse fra Fajardo. Vieques kan også by på et spektakulært fenomen i Mosquito Bay, der algene i vannet gir fra seg lys ved berøring. Den beste måten å oppleve dette på er med kajakk. Noen turoperatører tilbyr kajakk med gjennomsiktig bunn som gjør opplevelsen enda mer intens.

Få flere reisetips på Dagsavisen.nos reiseseksjon

4. Urbant dyreliv

Gatekatter og øgler er kanskje ikke så spesielt i seg selv i sørligere strøk, men på klippene og langs turstien rundt fortet i San Juans gamleby bokstavelig talt myldrer det av begge deler. Kattene lider ingen nød her og kan spise seg mette på matstasjoner plassert rundt i terrenget. Og mange tar mer enn gjerne imot litt oppmerksomhet og kos fra forbipasserende. På de svarte og brune veggene som stiger opp mellom turstien og de karakteristiske tårnene til Castillo San Felipe del Morro, lever alt fra små gekkoer til store, imponerende iguaner. Puerto Rico er hjemmet til rundt femti forskjellige arter. Den aller største veier 2000 ganger mer enn den minste, og mange av dem kan du komme tett på her, mens du går en tur langs havet, og bølgende slår på den ene siden, mens pusekattene maler på den andre.

5. Historisk kola

Koriander, papaya, kakao, bananer, selleri og søtpotet er noen av de typiske ingrediensene i puertoricansk mat, som er sterkt påvirket av Spania og Sør-Amerika. Men man finner også rester etter tainoene, Karibias urinnvånere, som levde på mais, frukt og sjømat. Spanjolene introduserte ris, biff og olivenolje. Og siden forrige århundre har også amerikanerne satt sitt preg på den karibiske øyas kjøkken. Deres bidrag inkluderer blant annet frityrfettet. Vi stoppet ved en restaurant langs veien ved Luquillo og fikk servert et nydelig kyllingmåltid med ris, bønner og friterte bananer. Og ikke minst en «OK Kola Champagne», en lokal leskedrikk komponert og produsert av soldaten, journalisten og businessmannen Ángel Rivero Méndez. En allsidig mann altså, som også for sine landsmenn er kjent som den som avfyrte det første skuddet mot amerikanerne i den spanskamerikanske krigen i 1898.

6. Mikroklima

En snau times kjøretur øst for San Juan finnes det en grønn flekk på kartet. El Yunque er Puerto Ricos egen miniregnskog. Kjør selv, eller meld deg på en av de mange gruppeturene dit. Går du for det siste, bør du velge den turen som tar lengst tid, slik at du får mer tid til å bade i fossene og utforske jungelen. Det finnes flere merkede løyper man kan følge, men de mest hemmelige badestedene finner du neppe uten en guide. Beveger du deg litt utenom stiene, må du være forberedt på å skli ned glatte skrenter og holde fast i lianer for å ikke ramle og slå deg. Gevinsten, om man vet hva man gjør, kan være en «privat» kulp og foss. Eksotiske blomster, eldgamle trær, fugler og øgler krydrer en spennende og forfriskende tur til øyas grønne lunge, som også har sitt eget mikroklima.

Kommentar: Tror på nytt drømmeår (Christine Baglo)

7. Gå på gatekunstjakt

Rundt en tredjedel av alle innbyggerne i San Juan bor i den tettest befolkede bydelen Santurce. Der finner du også byens mest kunstneriske fasader. Her skal du ikke gå mange meterne før du oppdager et nytt gatekunstverk, det ene mer spektakulært enn det andre. Siden 2010 har kunstnerkollektivet Santurce Es Ley arrangert en kunstfestival over en helg i mars her. Følg med på santurceesley.com for framtidige arrangementer, og sjekk også ut det interaktive kartet (mapa) som viser utvalgte veggmalerier, info om artisten og hvilke adresser du finner dem på. Det mer etablerte samtidskunstmuseet, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, ligger også i samme nabolag, i Av. Juan Ponce de León.

8. Se stjernene

Hvis du er av typen som reiser til London, Amsterdam eller New York for å se de store popstjernene synge og danse – hvorfor ikke kombinere det med en karibisk strand neste gang? Puerto Rico, som jo er en del av USA, får stadig besøk av store verdensstjerner. I tillegg til landets egen stolthet Ricky Martin, har artister som Katy Perry og Madonna også lagt sine siste turneer til San Juan. 18. april i år opptrer Justin Bieber i Coliseo de Puerto Rico-arenaen, som huser de største showene. Og allerede 22. februar blir det norsk dødsmetall med Mayhem på klubben La Respuesta.