Framtidens hoteller

Reise

Hotellindustrien er i rivende utvikling. I Japan kan du allerede bo verdens første hotell som er drevet av nesten kun av roboter, Henn na hotel. Du kan sjekke inn hos en «pen dame», «robot som ser ut som en robot» eller et skummelt freakmonster (!) før concierge-roboten forteller deg når du kan spise frokost, og hvis du ønsker, bestiller taxi til deg. En mekanisk arm sørger for å ta vare på kofferten din i egne lagringsskuffer, mens motoriserte robotbærere transporterer dem automatisk til rommet ditt. Robotstøvsugere sørger for at gulvet er rent.

Hotellet, som åpnet i fjor, ligger i temaparken Huis Ten Bosch i Nagasaki. Tolv av de 72 rommenes energibehov dekkes av solenergi som produserer hydrogen, som lagres i tanker. For å låse opp hotelldøren brukes ansiktsgjenkjenningsteknologi, noe vi nok vil få ser mer av i framtiden, tror hotellekspertene. Da trenger du ikke bekymre deg om hvor du har gjort av nøkkelkortet lenger (men kanskje en smule om personvernet...). Shampo, såper og andre toalettsaker, samt drikker, sandwicher og snacks får du kjøpt i smartkioskene.

Mye av dette vil bli langt vanligere framover. Hotels.com har i samarbeid med futuristen James Canton ved Institute for Global Futures Hotels of the Future, sett litt på hvordan overnatting kan se ut både i nær framtid – og helt fram til 2060. Roboter som kan alt fra å hente deg på flyplassen, skaffe deg mat, rydde rommet og å holde deg med selskap, underholde, lære deg noe eller gi deg forretningsråd, vil finnes overalt. Du sjekker inn og betaler med framtidens identifkasjon – DNA-avtrykket ditt. Rommene vil ellers være stappfullt av interaktive duppeditter som snakker til deg, og sensorer som registrerer alt du gjør. Nyhetene eller favorittmusikkvideoene kan du se i speilbildet på badet. Sengene vil kunne tilpasse seg dem som ligger i den, og de interaktive veggene vil kunne sense om du er stressa, og sende ut aromaer som skal gjøre at du får sove bedre, tror framtidsguruene.

Du trenger heller ikke å ha med deg bagasje. Rommene vil, kanskje allerede innen 20 år, være utstyrt med 3D-printere som kan lage det du behøver akkurat der og da, enten det er nye sko, en fin dress, medisiner eller en datamaskin. Med ny nanoteknologi kan det også hende at det blir mulig å lage hoteller som setter seg sammen selv, og som lett kan forandres etter gjestens ønsker, eller som transporterer deg inn i nye verdener ved hjelp av utvidet virkelighetsteknologi. Kanskje drar du på kostymeball i en virtuell verden med den vakre dama rett over gangen? Eller hva med en direkteoverført musikkonsert i hologramform på rommet?

Og kanskje vil også hotellene om en 50 års tid kunne tilby gjestene muligheten til å velge sin egen drøm om natten, gjennom avanserte former for neuroteknologi. Også til hete, våte drømmer... Framtidens hotellspa vil også pimpes betraktelig opp, og gi mange flere helserelaterte tilbud basert på DNA-analyser, som vil fokusere på å forlenge levetiden din og eventuelle framtidige helserisikoer. Disse vil ta i bruk den nyeste genetiske medisinen, fokusere på «hjernefitness» og forhindre sykdom. DNAet ditt og helseinfo brukes også i hotellrestauranten – for å gi deg helseriktig gourmetmat.

Hotellskolen Ecole Hôtelière de Lausanne i Sveits tror at vi i 2033 vil ta naturen inn i hotellrommene. Gjennom å bruke utvidet virkelighet, kan gjesten velge et naturlandskap som virker tiltalende, som blir gjenskapt på vegger, tak og vinduer, slik at det bråkete og kaotiske storbylivet og hverdagen stenges ute. Bildedrakten kommer med tilpassede lydkulisser – og lukter, som gjør opplevelsen så realistisk som mulig. Studentene ved skolen tror også at det kan bli mulig å skreddersy hvert hotellrom for hver enkelt gjest – i form av valgbart interiør som popper ut av veggene og opp av gulvet. Så nå er det bare å sette i gang å drømme fram drømmerommet!