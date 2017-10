Episke tog

Reise

– «Du må se landskapet, for å lære folkene å kjenne», sa faren min alltid. Når du flyr er det kun en form for transport, og det kan jo være fint og nødvendig. Men når du sitter på toget, får du roen i reisen din, som etter min mening gjør den mer verdifull. Du ser landskapet forandre seg og synker ned i et sånt deilig reisemodus, som du aldri får når du må gjennom sikkerhetskontrollen og stresse rundt på flyplasser, sier «reiseguru» Helge Baardseth, redaktør i reisemagasinet Vagabond.

Som har vært en ekte togmann helt siden han var liten guttunge.

– Jeg kunne alle stasjonene fra Lillehammer til Oslo på rams, humrer den reiseglade vagabonden, som velger tog så ofte han kan.

Tøff bok

– Nå er det jo blitt så billig og enkelt å fly. Dermed er reisemønsteret vårt også blitt veldig oppjaget, påpeker Baardseth.

For man bør ha tid nok til å ta inn reisens sjel. Og til å lese seg mør.

– Jeg tenker at man lærer mest om et land gjennom å lese en skjønnlitterær bok der handlingen foregår på reisemålet, gjerne skrevet av en lokal forfatter. Den tar jeg med meg på toget, og sitter og koser meg og titter på landskapet, før jeg går i restaurantvognen og treffer andre i samme reisemodus. God tid – det er det som er reiseluksus i dag, mener Baardseth, som mener at togreising er på vei inn igjen.

På første klasse

– I Europa er det jo kommet mange nye hurtigtog. Det er bra når du skal fort mellom to store byer. Men jeg møter ganske mange turister, som i likhet med meg, hopper av disse og går over på et lokaltog, som stopper i de nest største og mindre byene. De store byene har vi jo sett før, påpeker togelskeren.

Han minner om at den moderne interrailbilletten faktisk ikke har noen aldersgrense.

– Men nå velger jeg meg første klasse, så jeg slipper ryggsekkturistene som kommer med kassegitar og spiller «Blowin´ in the wind». For det gjør de fremdeles, humrer Baardeth som innrømmer at han liker å ha det litt mer behagelig med årene.

– Tøffer du ut fra Oslo klokken sju om morgenen, er du i Hamburg 21.30. Alternativet er ta fly ned på kontinentet, og toge videre herfra, sier han.

Hvite duker

Men togvognene liker han fortsatt best av det gamle slaget.

– I det gamle Øst-Europa er det fortsatt en ordentlig restaurantvogn og hvite duker på bordet. Og selv om maten kanskje ikke kan kalles gourmet, så får du i alle fall en god middag, sånn som i gamle dager på Bergensbanen. På moderne tog er det bare kafeer og bistroer, som er langt fra like sjarmerende, påpeker Baardseth, som også elsker de gamle togkupeene.

– Tog får folk til å senke skuldrene og snakke med hverandre. Den stemningen får du ikke på et fly. Derfor er det et flott sted å møte mennesker, sier den reiseglade globetrotteren, som forteller om den gangen det kom et ungt ektepar med tre barn inn i kupeen han satt i, i Basel.

– Først tenkte jeg: Dette blir et helvete! Men så ble det sååå hyggelig! humrer han.

Luksustog

Han er også meget begeistret for trenden med å restaurere gamle togvogner og sette dem i omløp igjen, noe som skjer over hele verden.

– Jeg har nettopp vært på tur med Al-Andalus-ekspressen i Sør-Spania, en veldig interessant togreise. Vognene er tidligere blitt brukt til å frakte den britiske kongefamilien. Det stopper på ulike steder om kvelden og man bor i komfortable kabiner med eget dusj og toalett, så det er veldig høy standard. Jeg skulle også gjerne tatt togreisen med smalsporede El Canabrico i den nordlige delen av landet, der landskapet kanskje er enda mer spennende, sier han.

Togelskeren trekker også fram luksuriøse Rovos Rail i det sørlige Afrika som en annen «en gang i livet»-togtur som det er verdt å ta.

Også trend i Norge

Trenden med å bringe historiske tog til heder og verdighet igjen, har også rullet inn i Norge.

– Historiske togreiser arrangerer togturer gjennom Nordmarka og over til Bergen, noe som er et hyggelig og godt konsept, tipser han.

Når det kommer til spesielt fine togstrekninger, anbefaler Baardseth blant annet innlandsbanan i Sverige.

– Det er også mange fine togstrekninger i Serbia, Italia og Marokko. Sistnevnte er også i ferd med å få nye hurtigtog, forteller Baardseth, som også er glad i spesialtogene, som Glacier Express i Sveits, der du kjører mellom spisse fjell i Alpene, i moderne panoramavogner.

Men egentlig liker han vel så godt det vanlige, trauste arbeidstoget.

– Går det et tog, tar jeg det! Jeg synes at tog er et kvalitet i seg selv. En annen fordel er at det tar deg rett inn til sentrum. Og som regel ligger det alltid et godt og rimelig hotell rett utenfor stasjonen, som kan gi meg en rett inn fra gaten-pris, sier han.

Seks uforglemmelige togturer:

Vintoget i California

Du trenger ikke bekymre deg for promille, om du velger vintoget for å utforske Napa Valley. Nyt noen av Californias beste viner, mens du reiser gjennom bølgende vinmarker i et antikk, restaurert luksustog fra forrige århundre, med mørke mahognisalonger og dype lenestoler vendt ut mot store vinduer. Turen tar tre timer. Turen starter i Napa, går opp til St. Helena og tilbake igjen. Lunsjturer fra 141 dollar. Andre togturer stopper for vinsmaking på noen av vingårdene i området, fra 201 dollar.

Førsteklasses i Spania

De overdådige vognene til Al Andalus er dekorert i «Belle Époque»-stil fra 1930-tallet og utstyrt med særdeles flotte kupeer. Togene har tidligere blitt brukt av britiske kongelige på feriereise. De benyttes nå på rundreiser fortrinnsvis i Andalucía, men også på flere andre strekninger i Spania. Menyen i den elegante spisevognen er tilpasset den regionen du reiser gjennom. Toget stopper på interessante steder, og alle guidede utflukter er inkludert i prisen, også mat og drikke. Pris: Fra 1.140 euro for tre dager/fire netter. Det finnes også et lignende konsept i Nord-Spania, kalt El Cantabrico, der du blant annet kan tøffe inn om matbyen San Sebastian og pilegrimshovedstaden Santiago de Compostela. Luksusutgaven Gran Lujo gir det lille ekstra.

Britisk togluksus

Det ypperste innen sofistikert, britisk eleganse – på skinner! Reis tilbake i tid med de hyperelegante rullende palassene, British Pullman-togene til Belmond. Selskapet byr både på lange luksustogreiser med overnatting med den klassiske Venice Simplon Orient Expressen, men også fantastiske dagsturer i Storbritannia med lunsj eller middag og afternoon tea. Reisene går ut fra flere britiske byer, med ulike temaer, fra historiske turer til mordgåter! Pris: Dagsturer fra 300 euro.

Tetog i Sri Lanka

Reis gjennom grønne åslandskaper og frodige teplantasjer fulle av teplukkere i Sri Lankas vakre høyland. Togturen mellom øyas kulturhovedstad Kandy og Ella tar seks-sju timer. Du kan også stoppe i tebyen Nuwara Eylia, som også kalles «little England», omtrent midtveis. Vil du sikre deg en plass i den luftkondisjonerte observasjonsvognen, må du bestille måneder i forveien. Andreklassevognene kan bli ekstremt overfylte, og det er ikke uvanlig å måtte stå som sild i tønne store deler av hele veien. Men det er veldig autentisk – og du kan fotografere ut av åpne dører og vinduer. Prisen? Fra rundt 80 kroner – og nedover! Kjøpes dagen før. Turistklasse koster opptil 100-180 kr. www.visitsrilankatours.co.uk/train-tickets-1.html

Den episke reisen

Den 8.000 kilometer lange transsibirske togreisen fra Europa til Øst-Asia regnes som en av verdens mest episke reiseopplevelser. Reisen starter i Moskva, og det mest populære endepunktet er Beijing i Kina. Du kan gjøre det enkelt – eller med stil. Da er Grand Trans Siberian Express et flott alternativ, med kupékategorier fra økonomi til deluxe. Toget stopper på de mest interessante stedene, og du kan bli med ulike utflukter. Vista Travel og KinaReiser tilbyr forskjellige rute- og togalternativer i ulike priskategorier, både for individuelle og gruppeturer. En rundtur kan du få fra 23.000 kroner, fly inkludert.

Alpetog i Sveits

Sveits har intet mindre enn tre av verdens aller mest episke togturer. The Glacier Express bruker åtte timer på å snirkle seg gjennom de vakreste alpelandskap, mellom St. Moritz og Zermatt. Underveis kjører du over 291 bruer og gjennom 91 tunneler. Andre høydepunkter er det 2.033 meter høye Oberalppasset, en spektakulær akvedukt og en spiraltunnel. Pris fra 121 euro. The Bernina Express gir deg fire timers alpepanoramaer og 196 bruer mellom Chur til Tirano. Pris fra 640 kr. Så har du også spektakulære Jungfraubahn, som på under en time tar deg til «toppen av Europa». Den starter i Kleine Scheidegg og klatrer 1.400 meter oppover, og har to stopp før det tøffer inn på Jungfraujoch, Europas høyest beliggende (og svært futuristiske) togstasjon, 3.454 meter over havet. Billetter fra 1.050 kr.

Safaritoget

Sebra – rett utenfor togvinduet! Eller om du er riktig heldig – en løve! Rovos Rail byr på en av verdens mest eksklusive togturer. Her reiser du staselig, i ekte Karen Blixen-stil, over savanner og gjennom spektakulær natur, Der du har sjansen til både å betrakte dyreliv fra en av de historiske salongvognene, eller bli med ut på ekte safari. De lengste togreisene går helt fra Sør-Afrika og opp gjennom Botswana, Zimbabwe, Zambia og Tanzania. Men du kan også velge kortere turer, enten fra Cape Town til Pretoria, eller også videre herfra og opp til Victoriafallene. Døgnprisen ligger på rundt 3.000–4.000 kr. Blue Train er et annet luksustogfalternativ i Afrika.

