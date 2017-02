Elefanten i luftrommet

Reise

Hjelp, vi flyr! Bare mer og mer! Det største bidrag vi som enkeltpersoner kan bistå med mot global oppvarming, er å fly sjeldnere. Karbonfotavtrykket til hvert nordmann er på rundt ti tonn CO₂-ekvivalenter, mens snittet i verden er 3,5 tonn. Omtrent like mye ligger igjen i flystripa di etter en flytur fram og tilbake til Bangkok (3,3 tonn). Nordmenn er blant dem i verden som flyr mest i forhold til folketallet. Om planeten ikke skal bli mer enn to grader varmere de neste 100 årene, kan hver globale innbygger maksimalt slippe ut litt over ett tonn. Ha det bra, Syden! Det monner nemlig lite i våre personlige klimaregnskap at vi dissekerer teposer og sykler til jobb i snøstorm, når vi tar solbrillene på og sier hasta la vista, miljøutfordringer i ferien. Og jubler uhemmet når vi klarer å lokke titusenvis av nye utlendinger hit i året – helt fra den andre siden av kloden.

2017 er det internasjonale året for bærekraftig reiseliv, ifølge FN. Og året vi for alvor skal starte arbeidet med å nå parisavtalens klimamål. Men foreløpig har tiltakene for å fremme bærekraftig reiseliv kun ført til økte utslipp av klimagasser – siden transportetappen som regel holdes utenom bærekraftdiskusjonen. Transport står til imidlertid for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme, påpeker Carlo Aal, som er professor i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Han kritiserer i en kronikk i Bergens Tidende de to tidligere norske reiselivsmeldingene fra 2007 og 2012, samt Innovasjon Norges bærekraftsatsing, for ikke å ta med klimabelastningen fra transport i sine strategier.

Heller ikke prognosene reiselivet selv opererer med, tar høyde for det kommende grønne skiftet på transportområdet, men satser på fortsatt vekst i de mest fossilintensive formene for transport, særlig cruise og fly, påpeker Aal. Innovasjon Norge har også store kampanjer rettet mot markeder i Kina, Japan, Russland, Brasil og USA, som de vil lokke til våre naturbaserte og «bærekraftige» reisemål. Men besøkende langveisfra harmonerer ekstremt dårlig med målet om at norsk transport om 20 år skal være såkalt klimanøytral, påpeker professoren, som vil ha oss til å innse det innlysende: Flyreisene våre MÅ bli færre og kortere, og transportformen vi velger, må bli mer miljøvennlig. I tillegg må vi finne ut hvem som egentlig er Den bærekraftige turist – og ta miljøkostnadene reiselivet genererer inn i reiseregnskapet. Og ikke minst inn i den nye norske reiselivsstrategien, som igjen er utsatt – til våren. Imens bygges både Oslo Lufthavn og Kastrup i København ut for å tåle 28 og 40 millioner passasjerer i året.

Men dette er ingenting mot utbyggingsplanene andre steder på kloden, spesielt i Asia og Stillehavsregionen. Ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATAs nye prognoser, ligger det innen år 2035 an til en fordobling av antallet flypassasjerer i verden, fra de rundt 3,8 milliardene flyreisende i fjor til 7,2 milliarder. Den største økningen, over halvparten, vil komme fra Asia- og Stillehavsregionen. Europa spås å vokse minst, med kun 2,5 prosent i året mot 3,7 prosent i snitt – men det betyr likevel en økning på mer enn 570 millioner flere flypassasjerer – hvert år. Et «grønt» skifte i luftfartsindustrien dreier i dag derfor mer om avanserte former for kvotesjonglering, og å putte mer biodrivstoff, inkludert menneskemat, på tanken. Så vi kan fortsette å mette reisehungrige rikinger, mens andre må sulte på grunn av matmangel forårsaket av klimaendringer.

Det eneste stedet flytrafikken vil avta drastisk i framtiden, ser derfor i øyeblikket ut til å være til de små paradisøyene rundt i verden. For de vil sannsynligvis komme til ligge et godt stykke under vann.

