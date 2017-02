Det som IKKE er romantisk på ferien

Reise

1. Dårlig hotell

En eim av våt rockefort, utsikt mot kjøkkenets søppeldunk, mystiske flekker på lakenet og funn av tidligere gjesters kjønnshår i dusjen er absolutt IKKE pirrende. Da nytter det ikke engang å varme opp med en perfekt «lady- og landstrykeren»-middag på den lokale trattoriaen.

2. Glemt barberhøvel

Mange menn liker å la skjeggstubbene gro litt, når de er ute på tur. Det er fordi de aldri selv har kysset en mann med tredagersstubber. Tipset kan også applikeres på andre kroppsdeler – og begge kjønn.

3. Mobilen

Nei, det viktigste er ikke å vise verden at dere kliner i Paris, men å kline. Skikkelig! Uten filter. Å spise den lekre maten før den blir kald – selv om du hadde tenkt å tagge den #foodporn. Sjekke inn på et hotell uten å sjekke inn på mobilen, som om dere var hemmelige elskere, som fortsatt var mer opptatt av den eneste enes «tommel opp», og ikke hundrevis. Og nei, det er ikke nå du bare må sjekke eksens siste snap. Romantisk ferie er mobilfri erogen sone! Den ultimate kjærlighetserklæring. Så får dere også sjekket om dere virkelig klarer å holde ut med (kun) hverandre. #klikkhore #neitakk

4. Familieferie

Dette er kanskje den mest usexy ferieformen av alle, noe alle som har vært på tur med ung(ene) og bodd på samme hotellrom, alle sammen, hele tida, kan underskrive på. Invester i noen netter i en leilighet med separate soverom. I tillegg til gode øreklokker til iPaden og en hyggelig balkong, slik at dere kan snakke sammen i uavbrutte helsetninger og minnes den tida da dere var verdens mest perfekte par og bestevenner, før dere ble forvandlet til kommandosjefer, pulsklokkejegere og taxisjåfører.

5. Når han sier:

«Jeg er SÅ god til å pakke lett, altså. Trenger bare én underbukse!»

6. Når hun sier:

«Åhhh se, det er SALG!»

7. Feil tid

Skal vi stå opp tidlig i morgen, for å få sett litt av byen? Eeeh, nei. Hotellrom kommer utstyrt med «Do not disturb»-skilt og room service. Bruk dem.

8. Feil sted

Nei, kanskje det ikke var noen god idé å ta med kjæresten på bryllupsferie til Dubai, der du kan bli arrestert om du kliner offentlig på stranda. Eller hytte-til-hytte-tur i juli, der dere deler gulvmadrass med 56 andre. Eller å kombinere den romantiske langweekenden med en fotballkamp på Old Trafford, selv om vorspielet tas på ekte gastropub.

9. Litt dårlig, altså

Det er kanskje ikke så lurt å imponere reisefølget ved å legge i seg lunken gatemat, være gjerrig på solkremen for å «pleie» brunfargen eller droppe den litt snåle solhatten og pulsmakse i 38 grader. Usedvanlig mange ødelagte romantiske ferier skyldes diaré, solbrenthet og heteslag. Og djevelske tømmermenn.

10. Andre (pene) mennesker

Nei, det er ikke kult når partneren din ikke klarer å ta øynene sine vekk fra servitrisens to store fordeler. Eller at hun plutselig bruker halve ferien (og -budsjettet) på surfeinstruksjon med den solbrune, tatoverte surfeduden med det amerikanske colgatesmilet. Det er kun meg for dine øyne, baby. Med mindre du påpeker at fordelene hennes helt sikkert er falske. Hold også utkikk etter ferieklengere – oversosiale kanarifugler som på mystisk vis alltid klarer å sno seg bort til bordet deres med en helflaske sprit og en halvgod unnskyldning.

11. Sure miner

Ingenting dreper romantikk mer effektivt enn klaging, syting og sure miner. Her har du planlagt og jobbet i månedsvis for å legge opp en fin tur, så får du beskjed om at «hotellet ligger jo litt usentralt, da». Spar deg for kjipe kommentarer og oppdag hvor utrolig sexy kjæresten din blir når du gir ros og anerkjennelse i stedet. Vi er utrolig lettlurte der.

12. Overplanlegging

Selvsagt er det uforglemmelig når det klaffer. Når man har lagt opp til den perfekte reisen på det perfekte stedet, på den perfekte restauranten. Samtidig kan forventningene fort bli så potente at det blir full krise når flyet blir en smule forsinket, sengen er litt for hard og dere får det trekkfulle bordet bak inngangsdøren. Loosen up! Romantikk uten humor og spontanitet er som pølse uten ketsjup. Østers uten lime. Champagne uten bobler.

13. Dårlig vin

Det er bare å innse det, en lyserød Canepa i melkeglass funker ikke lenger. Vinen må være god, passe til lokalmaten, ikke ha skumle, migrenefremkallende tanniner – eller for mye sukker. Den bør helst være økologisk og aller helst spesialimportert fra en eksperimentell vinfamilie du ble kjent med i Italia i fjor. Servert i tidsriktige tulipanglass. Eller. Kanskje av og til i et melkeglass. Bare fordi månen er stor og rund, og både den og vi er nesten fulle.

Hovedtrikset er uansett å holde dere sånn noenlunde like brisne. Men ALDRI så fulle at tungekysset smaker av middagsrester og magesyre.

