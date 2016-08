Viktig Oppsal-seier mot Tromsø

Oslofotball

Av Haakon Thon

TRASOP KUNSTGRESS (Dagsavisen): Etter tap for Mo og Harstad i de to foregående rundene lå Oppsal under streken før mandagens kamp mot Tromsø 2. Men de blå fra Oslo sørget for at luken ned til nedrykk nå igjen er på fire poeng, med syv kamper igjen å spille. Og det var liten tvil om at dagens seier smakte godt for spillere og trenere.



- Vi har spilt to dårlige kamper. Vi skulle kanskje slått Mo, men vi var for gavmilde bakover. Kampen i dag ble en positiv opplevelse for oss som har slitt i det siste. Nå klarer vi oss, sier en optimistisk Gisle Olsen til Dagsavisen etter kampslutt.



Også lagets spiss, Ryan Doghman har troa på at Oppsal også spiller andredivisjon neste år.



- Jeg er selvsikker på at vi holder oss. Vi hadde en fin luke som vi rota bort så nå har vi starta med å lage en ny, smiler han.



Hvorfor er du så sikker på at dere skal klare det?



- Grunnen er måten vi spiller på. Vi kan vinne alle kamper, sier han.



Tafatt åpning

Men det var lite som tydet på noen stor forbedring i løpet av kampens første 45 minutter. Oppsal så langt i fra ut som et lag som kjempet for å holde plassen i ligaen. Det var tamt og blodfattig. Desperasjonen og viljen til å vinne så ut til å være fraværende og det ble kun produsert et par halvsjanser. Ryan Doghman fikk litt rom ute til høyre, men avslutningen ble som et tilbakespill å regne. Wilhelm Osman Adra hadde omgangens beste forsøk da han fikk vendt opp på 16 meter og forsøkte å sette ballen ned til venstre, men Jacob Karlstrøm i Tromsø-buret var parat og fikk slått ballen til hjørnespark.



Straffe måtte til

Andreomgangen startet ikke stort bedre, men etter 59 minutter gikk Ryan Doghman i bakken inne i sekstenmeteren og dommer Mohammad Hafezi pekte på straffemerket. Tromsø-spillerne mente Doghman filmet, men det er han ikke enig i selv.



- Jeg får et touch på kula og han treffer meg i kroppen. Jeg tror han treffer foten min også, sier han.



Hafezi var enig med Doghman og dermed kunne Emil Sildnes smelle inn sitt femte mål for sesongen.



Våknet

Kampen våknet litt til liv etter målet og selv om sjansene fremdeles uteble ble i hvert fall tempoet skrudd opp noen hakk. Oppsal så ut til å ha fått smaken for mål og etter 70 minutter fikk Chimaobi Ifejilika (Chima) en stor mulighet etter et lavt innlegg fra høyreback Nicholas Edgren. Chima fikk stå ganske umarkert midt i feltet, men avslutningen gikk til side for mål.



- Vi blir bedre offensivt i andreomgang. Vi kommer oss rundt på kantene og spissene ble flinkere til å bruke bakrom, sier Gisle Olsen.



Endte måltørken

En av disse spissene er Oppsals unge spissjuvel som ordnet straffa for Oppsal. Han hadde ikke scoret siden hjemmekampen mot Follo 26. juni, men et par minutter etter sjansen til Chima skulle endelig måltørken være over for Doghman. Kristian Bjørseth fikk ballen høyt i banen og spilte lagkameraten. Unggutten tok med seg ballen inn i feltet, dro av en mann og satt ballen forbi Karlstrøm til enorm glede og lettelse for Oppsals nummer 15.



- Det var deilig. Jeg har hatt mye stang ut i det siste, strålte en sliten og veldig fornøyd Doghman.



Gisle Olsen skryter av spissen som har slitt med å score etter sommerferien.



- Han er villig til å jobbe, lære og til å bli bedre hele tiden. Vi legger heller ikke opp til at han skal score alle målene våre. Det kan bli for mye press for en ung spiller. Vi er avhengige av at hele laget jobber sammen og bidrar, sier han.



Ingen unnskyldninger

Etter 2-0 fortsatte Oppsal å skape sjanser, men til tider gikk ønsket om å score selv på bekosting av uttelling. Oppsal hadde likevel svært få problemer med å forsvare seg og dermed endte det til slutt med en komfortabel seier for gutta fra drabantbyen øst i hovedstaden.



- Vi vinner en match vi må vinne. Vi gikk litt tilbake til start og bestemte oss for å holde orden bak og så gradvis bygge oss fremover på banen derfra, sier Gisle Olsen.



Men det er kanskje lettere sagt enn gjort når hele forsvarsrekka er ute og flere midtbanespillere må ned i forsvarsrekka. Dette kan også ha vært en medvirkende faktor til lagets sviktende resultater de siste ukene, men Olsen ønsker ikke å bruke det som en unnskyldning.



- De har spilt bak tidligere, men det er klart det er bedre å ha forsvarsspillere bak der. Det at man får spillere skada skjer ikke bare hos oss. Sånn er det hos alle. Det må man klare å håndtere og det er ingen unnskyldning at man mangler spillere, sier Olsen.



Nå blir det to uker fri på grunn av landslagsfotball før Oppsal drar nordover for å møte ligaens tøffeste motstander, Tromsdalen.



KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 mandag:

Oppsal - Tromsø2. lag 2-0 (0-0)

Trasop Kunstgress: 112 tilskuere.



Mål: 1-0 Emil Sildnes (straffe, 59), 2-0 Ryan Doghman (73)



Dommer: Mohammad Hafezi. Assistentdommere: Kim Larsen Bjeglerud og Jonas Fuglum HovdenGule kort: Marcus Rosendal (9), Kristian Bjørseth (41), Håkon Sakshaug (90), Oppsal. Martin Andre Berg (49), Jacob Karlstrøm (59), Tromsø 2.





Øvrige resultater i avdelinga denne helgen:

Tromsdalen-Mo 5-0, Harstad-Senja 2-1, Kjelsås-Grorud 2-2, Alta-Ullern 0-0, Finnsnes-Follo 2-0, Stabæk 2-Skeid 0-2.