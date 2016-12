Tre spillere fra Lyn, via VIF til Skeid

Oslofotball

Skeid syr sammen A-stallen for neste år og har signert fire nye spillere rett før jul. Tre av dem kommer fra Vålerenga, den siste fra Ready. Tre av de fire har også en fortid i Lyn.

- Vi har fått inn unge sultne spillere som vi vil videreutvikle. Vi er stolt over å ha avgitt to spillere til neste års eliteserie, sier Tom Nordlie til Dagsavisen. Han har jobbet mye med spillerlogistikken de siste ukene. Hans egen rolle håper han å ha avklart i begynnelsen av januar når han vet hvordan totalpakka blir utenfor Skeid. Jobben i Skeid har hele tiden vært en deltidsjobb. Og det vil den eventuelt fortsatt være.

- Uansett er det meste nå på plass. Morten Berre fortsetter i trenerapparatet og som spiller og Jan Gunnar Solli håper jeg kan bli med en sesong til. Vi vil ha mange unge spillere, men trenger noen erfarne karer som bidrar både på trening og i kamp, sier Tom Nordlie til Dagsavisen.

Spillerne som kommer fra Vålerenga er disse:



David Hickson (19) er en hurtig kantspiller og spilte blant annet NM-finalen for junior for Vålerenga mot Molde i år. Han spilte 10 kamper for Vålerenga 2 i 2. divisjon og scoret 2 mål. Han spilte for Lyn før han gikk til VIF.



Henning Tønsberg Andresen (19) har også en fortid i Lyn, men gikk til VIF foran 2015-sesongen. Han er tiltenkt en backplass i Skeid, men kan også spille kant. Han spilte 23 seriekamper for Vålerenga 2 i 2.divisjon.



Mats Andersen (19) er midtstopper og var kaptein på årets Vålerenga 2. Også han spilte NM-finalen for G19. Han karakteriseres som en ledertyope med stort potensial.

I tillegg til disse tre kommer Johannes Andres Nuñez Godoy (20) fra Ready. Han scoret 15 mål på 26 seriekamper i 3. divisjon i år. Nuñez har tidligere spilt for Lyn og Holmlia.

- Vi har mistet Johnny Buduson og Bruno Leite til Haugesund, mens Kasper Amdahl legger opp. Nå har vi fått inn nytt ungt blod i den rette alderen, sier Tom Nordlie.

- Hva hindrer deg i å skrive under foreløpig?

- Jeg har selvsagt lyst til å fortsette med dette, men må også avklare arbeidsforholdet til NRK og Fotballakadamiet. Skeid er jo ikke noen heltidsjobb, så jeg må ha resten på plass også, sier han.

Seriestarten i 2. divisjon er 17. april, og allerede i andre serierunde møtes Skeid og Vålerenga 2. Da møtes mange gamle lagkamerater.