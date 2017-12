Til Vålerenga for å bygge seg opp

Oslofotball

Malmö FFs midtstopper Felipe Carvalho har ikke spilt fotball siden i mai. Da røk akillessenen og 24-åringen fikk bare fire kamper for MFFs seriemestere i 2017-sesongen.

- Ja, han hadde nok vært i en betydelig større klubb nå om han hadde holdt seg skadefri. Men denne løsningen skal være positiv både for Vålerenga og Carvalho selv, sier agent Terje Liverød i et intervju med VIF TV.

Lånt ut i 2016

Uruguayaneren kom til Malmö i 2015, og spilte blant annet mesterligakamper for MFF. Men han ble lånt ut til Falkenberg sesongen etter. Foran 2017-sesongen fikk han bygd seg opp og spilte solide treningskamper og vårssong for MFF før han ble skadet. Mandag kveld signerte han for Vålerenga.

- Han er kanskje den raskeste spilleren i Allsvenskan. Dessuten får VIF en spiller som Klanen vil elske, Han har stor kraft og hodestyrke og gir av seg sjøl, sier Liverød.

Han innrømmer at Vålerenga er ansett som et stoppested før spilleren ønsker seg videre ut i verden. Ambisjonen er å få kontrakt med en av de store klubbene i Europa. Derfor var det aldri snakk om noe mer enn ettårs-kontrakt med Vålerenga.

Bli frisk og spilleklar

For Vålerenga er første oppgave å få spilleren frisk og spilleklar. Den prosessen er allerede i gang, så får man se hvor langt unna han er fysisk når treningene tar til 8. januar.

- Vi får en kraftpakke som kan bidra i begge boksene. Dessuten får vi en spiller med stor fart. Vi ser fram til å utvikle ham videre slik at ha kan ta steget ut i Europa, sier VIFs nyansatte sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til Dagsavisen.

- Er det en risiko å signere en skadet spiller?

- Det kan det alltid være, men jeg har aldri vært med på en grundigere legesjekk enn dette. Nesten alle akillesskader blir leget og vi har også sjekket dette med landets beste ekspertise på leddbånd og sener, sier Ingebrigtsen

Da han kom til Sverige ble han ansett som et betydelig talent, men som måtte utvikles, særlig taktisk. Har har spilt mest midtstopper, men har også vært brukt defensivt på midtbanen.

Det kan bli nye endringer i VIFs spillergruppe de neste dagene og ukene.

PS. Spilleprogrammet for Eliteserien i 2018 offentliggjøres klokka 12 tirsdag.