Stabæk spilte ball, Skeid scoret mål

Oslofotball

NADDERUD (Dagsavisen): - Jeg får minne dere om at målene står i hver ende av parken, ikke midt på, slang Tom Nordlie til gamle kjente på Nadderud etter at mandagskveldens oppgjør var over. Skeid durer videre med stor poengfangst i 2. divisjon, mens Stabæks rekruttlag har stø kurs mot 3. divisjon. Kampen ble et veldig tydelig eksempel på at ballbesittelse ikke avgjør fotballkamper.

Skal vi tro det endte 65-35 i hjemmelagets favør? I tid med ballen i laget, altså. Men både sjansestatistikken og ikke minst antall mål, gikk i Skeids favør. Og det er fortsatt det viktigste.

Skeid scoret tidlig

Men Skeid gikk mest aggressivt ut og vant kanskje kampen på det. For det var spilt bare fem minutter da Johnny Buduson var på rett side av offsidegrensa, startet riktig og avsluttet enda bedre ved å sende ballen hardt forbi Stabæk-keeper Simen Lillevik.

Tonen var satt. Men derfra og inn var det Stabæk som tok tak i ballen og beholdt den.

Men ingenting av det dem skapte var farligere enn Skeids kontringer. For bakrommet Stabæk etterlot seg var en åker med løpemeter hvis Skeid traff med pasningene. Det gjorde de stort sett ikke. Men en gang kom det en perfekt 40-meterspasning fra Mustafa Hassan som sendte Johnny Buduson helt fri. Men linjemannen fulgte ikke med da ballen ble slått.

Flott volley

Men neste gang Skeid kom seg i angrep, etter 37 minutter, satt ballen i nota igjen. En corner ble slått inn i feltet, Jonas Bergersen svevde imponerende høyt, ballen dalte ned til Bruno Leite som fikk stå alene og han dro til på hel volley. Pang, og rett i mål.

- Stabæk var dyktige til å spille oss lave, de er gode med ball, men de skapte jo ingenting, sier Tom Nordlie.

Og har rett i det. Vi noterte noen løskrutt-avslutninger, men Skeid-keeper Idar Lysgård trengte aldri å ta fram store redninger.

Ohi Omoijuanfo ble pakket inn slik at framspillene fra Sebastian Pedersen og Emil Bohinen (ja, sønnen til Lars) ikke ga uttelling.

Da var frisparkene fra Johnny Budoson (før pause) og Jens Rongved (etter pause) langt farligere der de strøk tverrliggeren.

Landslaget på tur

Etter pause var kambildet enda klarere, og da bussen med landslaget (som selvsagt hadde kjørt feil), måtte passere gjennom publikumsmassene, fikk spillerne se en flik av oppgjøret. Moa Abdellaoue var ferskeste uttak, men han fikk aldri tid til å nyte seieren med sine gamle lagkamerater.

Det ble heller ingen flere scoringer. Skeid lå like lavt som bussen til landslaget og konsentrerte seg om å holde nullen etter tre baklengs sist (men likevel seier). Og forsvarsdugnaden ble ledet av midtstopperne Mansour Gueye og Kasper Amdal som aldri så ut til å bli bragt ut av fatning. Etter en drøy time kom også Morten Berre innpå til stormende jubel fra Skeid-supporterne. Også han bidro i den defensive dignaden ved å holde Stabæk unna.

Skeid har tapt bare en av ti bortekamper denne sesongen og holder tredjeplassen med klar margin. Det er bare to poeng opp til Finnsnes på plassen foran.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 mandag:

Stabæk2 - Skeid 0-2 (0-2).

Nadderud kunstgress: Ca 200 tilskuere.

Mål: 0-1 Johnny Buduson (5), 0-2 Bruno Leite (37).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland. Gule kort: Jeppe Arctander Moe, Sebastian Pedersen, Stabæk, Jonas Bergersen, Skeid.