Oppløftende start for Skeid

Oslofotball

Oppgjøret i Østfoldhallen fredag kveld var preget av to lag som ville prøve mange spillere, men for Skeid var det positivt å se mye offensiv vilje. I perioder spilte de med høy aggressivitet.

Fredrikstad, som spiller i divisjonen over, byttet ni spillere i løpet av kampen. Skeid byttet sju mann underveis.

Nykommere

Skeid tok ledelse tidlig da Mustafa Hassan Ahmad scoret årets første mål. Midtveis i omgangen økte David Tavakoli ledelsen da han løp tvers igjennnom etter fin pasning fra Hassan Mohamed Yusuf. Jens Rongved hadde et godt forsøk på et frispark og Tavakoli hadde også en heading i mål, men den ble korrekt annullert for offside.

Nykommeren fra nettopp Fredrikstad, Deni Hasanagic, spilte fra start på midtbanen og hadde blant annet et godt skudd som FFK-keeper Jon Masalin fikk slått i tverrligger og ut.

Etter en drøy times spill satte Erik Stafford Germundsson inn 3-0, han er på prøvespill fra Sarpsborg 08. Han ønsker seg til Skeid, men Sarpsborg vil foreløpig beholde ham.

Også Fredrikstad hadde noen store sjanser, men Skeid-keeper Idar Nordby Lysgård var både god og heldig.

Fornøyd Nordlie

FFK-trener Andrea Loberto var fornøyd med treningsutbyttet, var tidvis imponert av Skeid, men understreket at dette var en kamp preget av prøving og feiling.

Det var det for Skeid også, men Tom Nordlie var gledelig overrasket over både intensitet og løpskraft.

- Vi har et veldig ungt lag, vi mangler seks spillerere fra fjorårets stamme og da er jeg veldig fornøyd med prestasjonen. Vi klarer å presse høyt i store deler av matchen, selv om vi selvsagt blir spilt lave innimellom, sier han til Dagsavisen.

- Det vi jobber mer med et angrepsspillet mot etablert forsvar. Vi har masse talent, men de trenger både mer trening og erfaring, sier han.

Skeid har fortsatt mange spillere på prøve og vil ha inn to spillere til i A-stallen.

- Vi trenger litt mer rutine, så vi ser etter en sentral midtbanespiller til og en indreløper/ving, sier Skeid-treneren.

PS. Jan Gunnar Solli er ute av stallen ettersom han ikke har tid til å satse det som kreves.

KAMPFAKTA

Treningskamp fredag:

Fredrikstad - Skeid 0-3 (0-2).

Østfoldhallen: 378 tilskuere.

Mål: 0-1 Mustafa Hassan (9), 0-2 David Tavakoli (28), 0-3 Erik Stafford Germundsson (67).