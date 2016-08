KFUM taper de jevne kampene

Oslofotball

I likhet med alle andre klubber får KFUM nå to ukers pause til å forberede det som blir den lange innspurten i 1. divisjon. Det kan de trenge. Det vil handle om å skape flere og skarpere avslutninger for et lag som liker å ha mye ball i laget. Og som sjelden blit\r utspilt av motstanderen.

- Vi tapte fortjent for et bedre lag. De skapte flere sjanser enn oss. Vi gjør det derimot unødvendig lettfor dem, vi forsvarte oss for dårlig før pause da kampen sto og vippet, sier KFUM-trener Ståle Andersen til Dagsavisen.

For søndag fikk vi igjen se et KFUM som spillemessig ikke sto mye tilbake for motstanderen, men der egenskapene innenfor 16-metrene ble avgjørende.

Alle målene kom før pause og det siste til Sandnes/Ulf i sekunder før hvilen. Det ga et annet utgangspunkt for en annen omgang der gjestene med ambisjoner om opprykk, la seg litt lavere. KFUM Oslo styrte derfor mye av omgangen, uten å komme til uttelling. En avslutning i stolpen var det nærmeste.

Samme mann tre ganger

Sandnes tok ledelsen midtveis i 1. omgangen og Kent Håvard Eriksen sørget egentig for alt sammen. Først vant han en duell inne i feltet og fikk lirket ballen forbi Lars Hirschfeldt, fem minutter senere ble samme Eriksen felt og Pontus Engblom satte inn straffesparket før halvtimen var spilt. To slag i ansiktet på KFUM som til da hadde vært mest dominerende. Tredje slag i ansiktet var at Christoffer Dahl måtte ut med skade.

KFUM har mange unge spillere, en av dem er 18 år gamle Edvin Akselsen, som fikk til mye positivt sammen med Martin Wiig på topp. Men de trenger mer tid sammen. Akselsen slo innlegget som resulterte i selvmål fra Sandnes. Men sekunder før pause kom 3-1 målet. Kent Håvard Eriksen igjen, denne gang etter et brudd på midtbanen og skuddet snek seg inn mellom stanga og keeper. Det skuddet burde kanskje KFUM-keeper Hirschfeldt tatt.

Noen lyspunkter

For KFUM var det tungt å gå til annen omgang med 1-3 og kapteinen ute. Men lyspunktet var at Stian Sortevik kom inn, og den langtidsskadde ballfordeleren må KFUM ha med i innspurten. Han skaper den roen i spillet KFUM har manglet for ofte denne sesongen.

Søndag manglet laget også midtstopper

KFUM Oslo – Sandnes Ulf 1-3 (1-3)

KFUM AreNA: 287 tilskuere.

Mål: 0-1 Kent Håvard Eriksen (21), 0-2 Pontus Engblom (str. 26), 1-2 Mads Nielsen (selvmål 43), 1-3 Eriksen (45).

Dommer: Sivert Ø. Amland, Kringlebotn.

Ingen kort.

Øvrige kamper søndag:

Levanger – Kristiansund 1-3 (1-0)

865 tilskuere

Mål: 1-0 Bent Sørmo (27), 1-1 Sondre Sørli (65), 1-2 Jean Alassane Mendy (67), 1-3 Sørli (90).

Dommer: Per Erik Haugen, Rælingen.

Gult kort: Ørjan Hopen, Adria Mateo Lopez, Lars Emil Johannessen Flakk, Levanger, Dan Peter Ulvestad, Kristiansund.

Raufoss – Strømmen 4-5 (1-4)

717 tilskuere

Mål: 0-1 Mustapha Achrifi (str. 11), 1-1 Simen Næss (19), 1-2 Mathias Blårud (25), 1-3 Aleksander Melgalvis (str. 36), 1-4 Martin Trøen (45), 2-4 Marcos Gondra Krug (48), 2-5 Trøen (67), 3-5 Emilie Noe Dadjo (84), 4-5 Aaron Jones (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Ole Kristian Lauvli, Aaron Jones, Steffen Hjelmtvedt, Raufoss, Kristian Jahr, Strømmen.

Åsane – Sandefjord 1-1 (0-1)

884 tilskuere

Mål: 0-1 Erik Mjelde (16), 1-1 Geir André Herrem (68).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn. Gult kort: Eirik Offenberg, Sandefjord, Kristoffer Stephensen, Åsane.