Holmlia-kameratene fryder seg over hverandres karrierer

Av Jørn Henriksen Skjærpe

SANDVIKA: Overgangen fra IFK til serie A-klubben Palermo har til de grader innfridd forventningene for Haitam Aleesami.

Holmlia-gutten trekker spesielt fram vinnermentaliteten i laget, men også det «magiske» livet utenfor banen.

25-åringen ble nylig hentet fra svenske IFK Göteborg til italienske Palermo, en klubb han har fått tillit i på direkten. Aleesami startet både mot Sassuolo (0-1-tap) i åpningskampen og borte mot Inter (1-1) søndag.

– Det var heftig mot Inter på San Siro. 40.000 tilskuere ordnet god stemning der. Det var klasse, sier han smilende til NTB.

Vinnerskaller

25-åringen har fått et svært godt inntrykk av sin nye klubb.

– Det har vært en fin start. Jeg har fått spille alt av minutter, og jeg har sklidd godt inn i spillergruppen. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg har blitt tatt imot på. Alt har vært perfekt, det gjelder trenerteamet og det medisinske apparatet også. Alt ligger til rette for at jeg skal utvikle meg videre, sier Aleesami.

Den tidligere Skeid- og Fredrikstad-spilleren røper, at det er store forskjeller fra norsk og svensk fotball til serie A.

– På fotballbanen er det en helt annen vinnermentalitet på treninger. Det «smeller» skikkelig. Treningene er mye, mye, mye tøffere. Nivået også, sier Aleesami.

– Én av hovedforskjellene på trening er at man gjør absolutt alt for å vinne. Man skal ikke tape en kamp, selv ikke på trening. Selv ikke på øvelser, legger 25-åringen til, og nevner øvelser som ti mot ti og fem mot fem på treningsfeltet som eksempler.

Nyter Italia

Også utenfor banen er det store forskjeller – med positivt fortegn.

– Det er veldig varmt, nesten 35 grader hver dag nå om sommeren. Maten er god, kaffen er god. Livet utenfor banen er magisk i Italia, sier Aleesami, og gliser så bredt han bare kan.

– Du har vært i Skeid, Fredrikstad og IFK. Nå spiller du plutselig på elitenivå i Italia. Hvordan har du klart det?

– Det handler om hardt arbeid over tid. Det handler om å være best mulig forberedt til treningene. Man må jobbe hardt, men man må levere i kamp også, sier han.

Han nevner hardt arbeid flere ganger. Det er et nøkkelbegrep for 25-åringen.

– Ting skjer ikke over natten. Halvannet år i Sverige var nok for meg (til å nå serie A), sier Aleesami.

Høgmo fornøyd

På mandagens pressekonferanse fikk Per-Mathias Høgmo spørsmål om Aleesami. Landslagssjefen, som har rukket å se 25-åringen på TV i aksjon for Palermo, er fornøyd med overgangen.

– Han har tatt med seg autoriteten han har i spillet sitt. Det er ingen tvil om at Palermo satser på ham. Han har den fysikken og råskapen som skal til for å lykkes der. Det er en god arena, sa Høgmo.

– I Italia blir han utfordret på å utvikle detaljer i posisjonsspillet og i én-mot-én-situasjoner, la landslagssjefen til.

Aleesami nikker anerkjennende da NTB gjengir Høgmos uttalelser.

– Jeg er enig i det Høgmo er inne på. De er veldig opptatt av detaljer i Italia, spesielt med tanke på taktikktrening, både offensivt og defensivt. Det handler om å bygge relasjoner på banen. Det er slik man vinner matcher. Det er store muligheter for utvikling, gjentar Aleesami, som spiller vingback hos sin nye arbeidsgiver.

– Jeg har en offensiv rolle, og det er en rolle jeg trives med. Som vingback må man løpe mer. Det er kult, så jeg har ingenting imot det, sier Aleesami, Norges ferske Italia-proff.

Suksess i Hull

Adama Diomandé roser jobben Mike Phelan har gjort som midlertidig manager for Hull. «Dio» mener Phelan bør få fast ansettelse.

Under Phelans ledelse har Hull rasket med seg seks av ni mulige poeng i Premier League så langt denne sesongen. Lørdag sikret laget seg nesten poeng mot Manchester United, men tapte 0-1 på overtid.

Adama Diomandé har startet tre av tre seriekamper. Han har så langt bidratt med ett seriemål. Angrepsspilleren er ikke overrasket over at Hull, som av mange har blitt spådd på nedrykksplass, har bitt godt fra seg i sesonginnledningen i England.

– Vi er vant til at eksperter dømmer oss nord og ned, men i spillergruppen er det alltid stor tro. Man hørte samme type snakk fra eksperter da jeg var i Strømsgodset og i Stabæk, men der endte det med medalje. Det viser bare at alt er mulig i fotballen, sier Diomande til NTB.

Roser Phelan

At Hull skulle gjøre det så bra, har imponert mange eksperter. Null sommersigneringer, ingen permanent manager og kun 13 skadefrie spillere var den nyopprykkede klubbens lite tillitvekkende status før første serierunde. Problemene er der fortsatt, men optimismen blomstrer. Mike Phelan, klubbens midlertidige manager, er én av grunnene til at det har gått bra i åpningen.

– Ser man på det han har gjort i sesongoppkjøringen og på de tre første kampene, så fortjener Phelan selvfølgelig å få managerjobben på fast basis, mener Diomande.

– Hva har han gjort for deg personlig?

– Han har funnet en posisjon på banen der jeg blir utnyttet ganske bra. Jeg får utnyttet styrkene mine, svarer 26-åringen.

God stemning i laget til tross – Diomande innrømmer at klubben preges av kaoset som for tiden hersker utenfor banen. Det snakkes blant annet om nye eiere inn.

Blir påvirket

– Det påvirker oss litt, men på kampdag kobler vi vekk det som står i avisene. Da er det full «konsing» på det manageren sier. Alt det andre, det at alle tror at vi er så langt nede, det blir bare en fordel for oss. En bonus, sier Diomande.

Nå ser den tidligere Stabæk- og Strømsgodset-spilleren fram til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland hjemme på Ullevaal. Mandag koste Diomande seg med landslagstrening på Nadderud stadion.

– Det blir en tøff kamp mot Tyskland, vi møter gode spillere. Men vi skal gi dem god motstand. Det er den første kampen i VM-kvaliken. Vi får se hva som skjer, sier Diomande, som har lyst til å imponere landslagssjef Per-Mathias Høgmo denne høsten.

– Jeg ønsker å utnytte de styrkene jeg har på banen. Jeg vil prestere på et høyt nivå, slik jeg allerede har gjort det i Premier League. Jeg tror det blir bra, jeg, sier 26-åringen.

Før Tyskland-kampen søndag venter Hviterussland i treningskamp onsdag for Diomande og co. (©NTB)