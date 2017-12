Går fra Grorud til Skeid

Oslofotball

Skeid fortsetter å signere spillere som tidligere har vært i klubben. 26 år gamle Mesut Can har scoret 30 mål for Grorud og ble kåret til lagets beste spiller i 2016. Nå vender han tilbake til Skeid for å bidra til at klubben kan kjempe om opprykk i 2018-sesongen.

"Luke 18: Nok en gammel Skeid spiller tilbake. Mesut Can skrevet under kontrakt i dag som gjelder fra 1/1-18. Ny luke åpnes Onsd 20/12. God Jul", meldte trener Tom Nordlie på twitter mandag kveld.

Det var særlig i 2016 Can var en målmaskin for Grorud. Da leverte han 18 scoringer. I 2017-sesongen stoppet han på sju.

Det er ti år siden han kom til Skeid og ble tatt opp i juniorstallen og senere A-stallen. Så tok han en sving oppom Valdres i 2011 før han vandret videre til Grorud i 2013.

- Hyggelig at gamle Skeid-gutter vender tilbake, sier Tom Nordlie, som i forrige uke fikk midtstopperen Kim Skogsrud fra Egersund, også han med fortid som barne- og ungdomsspiller i Skeid.

- Vi forhandler med flere spillere og jeg ønsker å ha stallen på plass så raskt som mulig slik at vi får utbytte av treningskampene, sa Tom Nordlie til Dagsavisen da han selv forlenget avtalen som trener i forrige uke.