De to siste scoringene kom på overtid

Oslofotball

Av Haakon Thon

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det ble i overkant mye for Grorud-gutta da Simen Stamsø Møller banket ballen i mål langt på overtid og sikret ett poeng for Kjelsås i lørdagens viktige 2. divisjonskamp. Det ble høylytt krangling og knuffing på vei inn i garderobene.



- Det er veldig spesielt med to mål på overtid så det er ikke helt unaturlig, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen rett etter at uroen avtok.



Grorud-trener Rolf Teigen var åpenbart ikke fornøyd med å finne ut at en av Kjelsås sine spilleres drakter hadde blitt revet i stykker. Gjennom garderobedøren kunne man høre den ellers så rolige sørlendingen hamre løs på egne spillere. Både for munnbruk og prestasjoner, men mest av alt var han skuffet over seg selv.



- Det blir litt tullete amperhet på slutten der. Vi må lære oss å kontrollere følelsene våre. Jeg synes vi er bedre enn Kjelsås i dag, men jeg hadde forventa mer av oss. Jeg er mest skuffa på egne vegne, sier han til Dagsavisen en god stund etter kampslutt.



Rotete

Tilbake til start. For i sensommersola på Grefsen Stadion var alt duket for en veldig viktig kamp for de to Oslo-lagene. Kjelsås trengte poeng for å gå forbi Harstad som tidligere på dagen slo Senja og Grorud ønsket å holde avstanden ned til syvendeplassen og heller se oppover.

Det var Grorud som var nærmest. Allerede etter fire minutter ble Fisnik Kastrati spilt igjennom med en høy ball. På halvspretten la Kastrati kula over Terje Kirsebom og i tverrliggeren.

Kampen svingte frem og tilbake etter dette. Det ble en rotete og sjansefattig førsteomgang. Kjelsås hadde et frisparkforsøk fra Jesper Solli som Rune Vøien fikk slått til side for mål og Espen Garnås hadde en god heading etter et hjørnespark på tampen av omgangen som ble reddet på streken. Groruds beste målsjanse forutenom Kastratis tverrliggertreff var også en heading etter et hjørnespark. Men Morten-Andre Slorbys forsøk gikk utenfor.



Straffesituasjon

Det var en jevn førsteomgang, men Rolf Teigen hadde muligens gitt en liten tordentale også i pausen for i den andre omgangen var det liten tvil om hvem som styrte spillet. Likevel slet Grorud med å komme til sjanser og Jesper Solli og Simen Stamsø Møller var en farlig kombinasjon på kontringer for Kjelsås. Og etter 70 minutter var det nettopp de to som sørget for at dommer Jørgen Haga pekte på straffemerket. Møller fant Solli som dro seg fint inn og fikk skutt halvveis liggende.



- Jeg blir revet litt og det hindrer meg fra en god avslutning. Jeg får avsluttet, men skuddet blir dårlig. Det er ikke vanlig at dommere blåser på det, men han stod nærme og så det vel godt, sier Jesper Solli om situasjonen.



I følge dommeren var det Morten-Andre Slorby som var den skyldige. Selv stiller Groruds kaptein seg uforstående til avgjørelsen.



- Jeg forsøker å takle, men jeg er ikke nær han. Jeg bommer på ballen og spilleren. Det er Tega (George) som følger han videre og jeg vet ikke hva som skjer etterpå, men det er jo jeg som får det gule kortet. Det er litt rart synes jeg, sier Slorby.



Men straffe, det ble det. Og Lars Brotangen ekspederte ballen i mål.



Gikk mot tre poeng

Målet gjorde lite for å forandre kampbildet. Grorud dura på videre, men fremdeles uten å skape all verden. Rolf Teigen slang innpå Bardh Shala som ble frispilt etter 82 minutter, men forsøket gikk til side for mål. Kjelsås så ut til å ta de kjærkomne poengene, men så dukket Morten-Andre Slorby opp. Ett innlegg ble slått fra venstre, Slorby fikk satt en liten stuss på kula og dermed forsvant den inn i lengste hjørne. Ett mål som Kjelsås’ trener mener burde vært avverget.



- Vi henger oss opp i en dommeravgjørelse som blir tatt i forkant der og glemmer å holde fokus på det vi skal. Slike innlegg forsvarer vi oss vanligvis veldig greit mot, sier Eivind Kampen.



Mathisen og Carlos

Og så begynte galskapen. For med fem minutter igjen av ordnær tid øynet plutselig Grorud et håp om å ta alle tre poengene. Kjelsås var på defensiven og Grorud pøste på. Og langt på overtid dukket innbytter Zirak Ahmed opp. Ett minutt tidligere hadde han gått seg bort med ballen og mistet den til venstre, rett utenfor Kjelsås sekstenmeter. Men minuttet etter satt alt som det skulle og Ahmed lurte ballen iskaldt bort i høyre hjørne. Plutselig hadde Grorud snudd kampen og Kjelsås så fortapte ut.

Kjelsås hadde en mulighet til poeng igjen og det var å slå den lange ballen rett etter avspark. Et historisk sus gikk over Grefsen Stadion da Lars Brotangen slo en ball som tatt ut av den gamle Kjelsås-treneren Stig Mathisens lærebok. Og han ville nok smilt anerkjennende til utførelsen. Høy, lang og inn i feltet der målene scores. Perfekt. Ballen kom imidlertid fort ut igjen og havnet i beina på Simen Stamsø Møller. Han klinket til på førsteberøring og fikk ett treff med venstreslegga som ville fått Roberto Carlos til å smile anerkjennende. Ballen suste ned i høyre hjørne og sørget for at de blå allikevel fikk med seg ett poeng.



Og nei; Simen Stamsø Møller er ikke venstrebent, men broren Julian Stamsø Møller kunne fortelle at broren hadde brukt en hel sommer oppe på Kjelsås da han var yngre for å trene venstrebenet. Det fikk han betalt for i dag.

Også Jesper Solli skryter av makkeren sin.



- Jeg må skryte av Simen. Han er fantastisk. Ikke bare målet, men han er så god til å holde på ballen og slå pasningene i de riktige rommene og til riktig tid. Vi trenger bare å løpe og så finner han oss, sier Jesper Solli.



Dere hadde tre poeng, så ble det ett, så ble det null og så ble det ett igjen. Skuffa eller fornøyd?



- Det er selvfølgelig godt å få den siste der, men jeg er likevel litt skuffa. Vi må utnytte de mulighetene vi får bedre. Vi skal slå alle lag i denne avdelingen egentlig, sier Jesper Solli.



Treneren er også litt skuffa til tross for at de til slutt fikk ett poeng.



- Det er en berg- og dalbanekamp. Spesielt på slutten der. Det er skuffende at vi ikke klarer å beholde ledelsen vi har helt inn, men vi kan ikke klage på at vi får med oss ett poeng her. Vi møtte et meget godt lag, sier Kampen.



Poenget Kjelsås til slutt klarte å rappe med seg kan være svært viktig når alt kommer til alt. Kjelsås passerte Harstad på tabellen, men ligger stadig på åttendeplass, som altså medfører nedrykk i denne spesielle sesongen.



- Vi må ikke fokusere på tabellen, selv om jeg godt vet hvordan vi ligger an kan vi ikke bruke energi på det, sier Kampen.



Røk på overtid nok en gang

For Grorud forverret kampen bare et kompleks de har slitt med i det siste, nemlig at de slipper inn og mister poeng på overtid gang på gang. Nå var det tredje gangen på kort til at de rotet bort en seier etter at 90 minutter er spilt. Senest forrige runde stjal Finnsnes to poeng på overtid og to runder før det igjen glapp 3-2-ledelsen borte mot Tromsdalen på overtid.



- Det er ikke tilfeldig når det skjer gang på gang, sa en skuffet Teigen.



- Det er tredje kampen vi slipper inn mål og mister poeng på overtid. Vi må bli bedre på det, sier Morten-Andre Slorby.



Slorby er heller ikke helt fornøyd med hva Grorud presterte i kampen ellers.



- Kampen sett under ett er vi ikke bra. Kjelsås kriger. Det er alltid sånn mot Kjelsås. Det er sånn de vil spille og vi burde kanskje vært enda litt tøffere i dag. Vi får ikke til spillet vårt.



Groruds neste kamp er hjemme mot Harstad den 11. september. Kjelsås møter Follo borte dagen før.



KAMPFAKTA

Kjelsås-Grorud 2-2 (0-0)

Grefsen Stadion: 134 tilskuere.

Dommer: Jørgen Haga. Assistentdommere: Tobias Bengtson og Andreas Melleby



Mål: 1-0 Lars Brotangen (71), 1-1 Morten-Andre Slorby (85), 1-2 Zirak Ahmed (90), 2-2 Simen Stamsø Møller (90)



Gule kort: Jon Ole Reinhardsen (16), Kevin Mankowitz (61), Morten-Andre Slorby (70), Abdel El-Moussauoi (78), Faysal Mohamed Ahmed (90), Grorud.





Øvrige resultater i avdelingen lørdag:

Harstad-Senja 2-1, Tromsdalen-Mo 5-0



Spilles søndag:

Alta-Ullern (14:00), Finnsnes-Follo (15:00)



Spilles mandag:

Oppsal-Tromsø 2 (17:00), Stabæk 2-Skeid (19:00)