Wired: Oslo er en av verdens beste sykkelbyer

Oslo

Norge er en av de 20 mest sykkelvennlige byene i verden. Det mener det danske byrået Copenhagenize Design Company. Hvert andre år kommer de med sin liste over verdens beste sykkelbyer. Årets liste kom i dag, offentliggjort i Wired, med København på topp og Oslo som nykommer på plass 19.

- Dette er en viktig anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, denne lista er jo noe alle som jobber med sykkel over hele verden følger spent med på, sier Liv Jorun Andenes, informasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet i Oslo kommune, til Dagsavisen.

Copenhagenize har rangert 136 byer, og fra disse plukket ut de 20 på topp ut fra 14 kriterier.

Darling Oslo

Ikke nok med at Oslo har fått plass på lista: Hver gang peker Copenhagenize ut en «bicycle urbanism darling». Og i år er det «Oslo som skinner mest», som de skriver. For på tross av bakker og en lang vinter mener de Oslo har blikket rettet mot bedre infrastruktur for sykler.

Andenes mener det ikke bare handler om hva som er gjort i Oslo.

- Det handler like mye om de ambisjonene og planene vi har, som om det vi allerede har gjort. Så det er jo et signal om at vi er på riktig vei, mener hun.

Oslo-standard

Selv om byen står på lista understreker Copenhagenize at det er noe helt annet å sykle i Oslo enn i sykkelbyer som Amsterdam og København. De mener likevel byen er på riktig vei, og viser blant annet til den såkalte Oslo-standarden for sykketilrettelegging, det Andenes kaller en «håndbok for hvordan lage infrastruktur for sykkel».

Denne standarden vises det også til når Copenhagenize skal peke på hva som kan bli bedre og unngå å bli en «one hit wonder». De etterlyser også fysisk separerte sykkelveier.

- Den første gata i Oslo som får fysisk separerte sykkelfelt er Åkebergveien, som bygges neste år, sier Andenes, og lover det bare er starten.

Kirsebæret

I magasinet trekkes også fram tilskuddene til kjøp av elektriske lastesykler. Dette er «kirsebæret på sykkelkaka», mener de.

- Dette er jo egentlig bare en stor sykkelkampanje for å fremme bruk av slike sykler. Vi vet at både elsykler og lastesykler dekker et større behov, for foreldre som må frakte barn i barnehagen, eller for eldre og andre som synes det er litt slitsomt å sykle i Oslo på grunn av bakkene. Det er ganske unikt at man deler ut slike midler, og det er nok noe av grunnen til at de trekker fram dette tiltaket. De andre tingene, som å bygge sykkelveier, gjør jo de fleste andre byer som vil bli sykkelbyer, sier Andenes.

Dette mener de er de mest sykkelvennlige byene

1. København (Danmark)

2. Utrecht (Nederland)

3. Amsterdam (Nederland)

4. Strasbourg (Frankrike)

5. Malmö (Sverige)

6. Bordeaux (Frankrike)

7. Antwerpen (Belgia)

8. Ljubljana (Slovenia)

9. Tokyo (Japan)

10. Berlin (Tyskland)

11. Barcelona (Spania)

12. Wien (Østerrike)

13. Paris (Frankrike)

14. Sevilla (Spania)

15. München (Tyskland)

16. Nantes (Frankrike)

17. Hamburg (Tyskland)

18. Helsinki (Finland)

19. Oslo (Norge)

20. Montreal (Canada)