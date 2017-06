Viqueens på gulljakt

Oslo

Det er siste treningsøkt før avreisen til Praha. Dyp konsentrasjon preger stemningen i hallen på Ryen. Seniorlagene Viqueens Spirit og Viqueens Force, sistnevnte et blandet gutte- og jentelag, gjennomfører programmet de håper skal ta hjem EM-gullet i morgen. Deretter viser juniorene Viqueens Unique fram sitt program og seniorene. Og øvelsene er rå og fartsfylte med pyramideformasjoner, hopp og kasting av utøvere mange meter opp i luften.

Vemodig

Viqueens Cheerleaders er Norges eldste, og største cheerleaderklubb. Viqueens Spirit, som er det beste laget i klubben, vant Norgesmesterskapet for 12 gang på rad i Mars i år. De har deltatt i VM for klubblag hvert år siden 2011 og har fått flere medaljeplasseringer, men foreløpig ikke gull som er det store målet. Lotte Claussen (26) og Benedicte Brønner Arnestad (20) fra Oslo. De har trent cheer siden de var 11 år gamle

– Vi har trent mye så vi er spent, men vi er klare sier Lotte Claussen (26), som ved siden av trener Jeanette Bendiksen, er en av de i klubben som har trent cheer lengst.

– Det er litt vemodig også fordi flere skal slutte etter denne sesongen fordi de skal gjøre andre ting, så det blir siste gang vi står med akkurat dette laget, og showet vi har øvet på i et helt år sier Benedicte Brønner Arnestad (20), som for tida er i Garden og har spesialtillatelse til å kunne trene ekstra mye nå foran EM.

Mestvinnende

Sponsorship and event manager Espen Hansen forteller at blant Viqueens meritter er seier i EM 7 år på rad. Og at klubben med 67 NM-gull, 7 kongepokaler, 24 EM-gull, 5 VM-sølv, samt et stort antall andre sølv og bronsemedaljer siden starten i 1997, med sikkerhet kan hevde å være den mestvinnende klubben i sin gren.

– Det er selvsagt en posisjon vi ønsker å bevare også i framtida, sier Espen Hansen.

Dronninga sjøl

Viqueens er så gode at folk kommer fra andre siden av kloden for å trene med dem, de har hatt utøvere fra USA, Tyskland, Finland og Australia, som har flyttet til Oslo ene og alene for å trene med Viqueens. Mye av æren skyldes trener og sportslig ansvarlige Jeanette Bendiksen. Hun er Norges mestvinnende trener gjennom tidene, var med som aktiv senest i fjor og har brakt klubben og spesielt Viqueens Spirit stor suksess. I 2013 ble hun tildelt utmerkelsen Coach of the year av den internasjonale cheerunionen under VM, en pris som aldri tidligere er blitt tildelt en trener utenfor USA.

– Vi og Vålerenga Trolls var blant de første i Norge som drev med cheer, og det er klart at når du er med hele dette løpet så blir du i hvert fall veldig engasjert og glad i idretten din, sier hun beskjedent.

Ikke duskedamer

Det første, norske landslaget i cheer ble etablert i 2001. Og helt side starten har godt over halvparten av utøverne vært fra Viqueens. Landslaget har også mange medaljer i VM, totalt 6 sølv og tre bronse hittil. Ett mindre innslag i cheer er å bruke dusker, eller såkalte pom-poms, slik man har sett heiegjengene gjøre på utallige amerikanske collegefilmer. Espen Hansen forteller at jentene ikke er så begeistret for denne øvelsen nettopp fordi det skaper forvirring.

– De liker ikke å bli forvekslet med heiagjenger, såkalte duskedamer. De representerer en krevende idrett med langt mer utfordrende øvelser og vil selvsagt ha kredibilitet for det, sier Hansen.

– Cheer krever mye mer skills enn å veive med noe dusker, det er både turn og vanskelige stunts, sier Benedicte Brønner Arnestad.

– Det er noe som henger igjen av gammel tradisjon, og lite representativt for hva vi driver med, det er bare en tiendedel av showene. Hadde vi kunne velge noe bort hadde vi sikkert valgt å droppe duskene, sier Jeanette Bendiksen.

Finland konkurrent

De siste 2–3 årene har det eksplodert som idrett i hele verden og Viqueens har regjert på toppen i alle år siden starten. Men i de siste 2–3 årene har idrettsgrenen nærmest eksplodert i Europa og konkurransen er blitt skjerpet. Foran EM har de i tillegg til intens trening også fått besøk av mentaltrener Cecilie Ystenes fra RAW Trening AS, for å jobbe med psyken foran helgens konkurranse.

– Finnene er gode, de slo oss i VM. Men, nå er det bare å krysse fingrene, sier Benedicte Brønner Arnestad.

