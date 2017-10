Oslo

Mens storbyer verden om nærmest overgår hverandre med å lage fantasifulle juleutstillinger, ofte i samarbeid med kunstnere, designere og berømte stylister, har julevinduene i hovedstaden de senere år vært bare sorgen. I fjor skrev Dagsavisen en flengende kritikk over manglende stemning i byens paradegater. Men nå skal det bli vei i vellinga. Under det forlokkende slagordet «Bringing Christmas Back» har stormagasinet Steen & Strøm i år tatt utfordringen på strak arm. I samarbeid med Disney og et knippe utvalgte norske klesdesignere lover de å bringe den magiske julestemningen fra femti- og sekstitallets bybilde tilbake.

– Historisk sett har Steen & Strøm sin juleutstilling vært en stor og viktig del av førjulstiden i Oslo. I år ønsker vi å ta tilbake den tradisjonsrike julen og gi folk en magisk julestemning, sier Jim-Thomas Rengard, direktør i Steen & Strøm.

Bakgrunn: Byen med det lille julehjertet

Stolt tradisjon

I mange år var dekorasjonsavdelingen til Steen & Strøm, under ledelse av den danske sjefsdekoratøren Dalevold, fremst i byen når det gjaldt å lage eventyrlige juleutstillinger. Folk kom langveis fra for å se alt fra det gedigne juletreet, vinduer og ikke minst dukketeateret som spilte forestillinger i hjørnevinduet mot Prinsensgate en gang i timen. Til å skape julestemning, magi og eventyr i utstillingsvinduene samarbeider de med Disney.

Norsk design

Tidligere har varehuset Harrods i London gjort noe lignende med Disney, da med kjente designere som Valentino, Versace, Oscar de la Renta som designet sine unike disney-prinsessekjoler. Steen & Strøm i Oslo blir det første varehuset i Skandinavia som får samarbeide med den amerikanske underholdningsgiganten på samme måte. For å sørge for at utstillingen blir helt unik har Steen og Strøm valgt å profilere norsk mote og sammen med Oslo Runway har de plukket ut ni norske designere som har fått i oppdrag å designe sine egne fortolkninger av kjente disney-prinsessekjoler. Og fagskolen Treider har fått oppgaven å utvikle og bygge egne utstillinger for hver av de unike kjolene.

– Historiefortelling er hjertet i alt Disney gjør, og med dette samarbeidet med Steen og Strøm og norske klesdesignere håper vi å skape ny motehistorie om prinsessene, sier Mathilde Berg Holkenfeldt Behrendt, direktør i Softlines Nordics, Disney, og sier at hun håper de fantastiske kjolene vil ta norske juleshoppere med storm.

Ser lyset

Lørdag 18. november blir det høytidelig avduking av vinduene. Samtidig tennes julelysene i Oslo sentrum, der Promenaden Oslo Fashion District, eiendomsutvikleren som leier ut til noen av de største luksusbutikkene i byen, har investert i et helt nytt lysdesign. Inspirasjonen er den nostalgiske gatebelysningen som hang i gatene rundet Egertorget, Kongens gate og Øvre- og Nedre Slottsgate på 50- tallet.