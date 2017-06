Vil sikre støtte til Kirkeveien skole

Oslo

Men selv om Venstre, KrF, Høyre og Frp er enige, trenger de støtte for å få dette inn i revidert Oslobudsjett, som vedtas neste onsdag.

Den støtten kan komme fra Rødt.

– Det er mange gode argumenter for at skolen skal få de 400.000 kronene de trenger for å få budsjettet i havn. Men jeg vil ikke si noe ennå. Vi er ikke ferdig med å forhandle om revidert budsjett, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

– Kirkeveien vgs. ble et tema i gangene på bystyremøtet onsdag, og vi i de fire borgerlige partiene ble enige om at Kirkeveien vgs. skal få de pengene de trenger, sier bystyremedlem Saida Begum (H) til Dagsavisen.

– Elevene her er en sårbar gruppe som ofte trenger oppfølging i små grupper. At byrådet ikke ser dette er skuffende. Vi vil be byrådet sørge for at skolen tildeles 400.000 kroner slik at dagens tilbud ved kirkeveien vgs. kan opprettholdes. Vi vil be byrådet sørge for at skolen får de 400.000 kronene den trenger for at dagens tilbud kan opprettholdes. Vi ber også byrådet gjør det som er nødvendig for å sikre at Kirkeveien og de andre videregående spesialskolene ikke havner i en lignende akutt situasjon senere, sier Begum.