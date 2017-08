Oslo

Ap-leder Jonas Gahr Støre har lenge varslet at han vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser dersom han vinner valget til høsten. Nå lover han at han også vil stramme inn på de andre oppmykningene i arbeidsmiljøloven som regjeringen gjennomførte i 2015.

På spørsmål fra Dagsavisen om Ap vil gjøre om på alle lovendringene, svarer Støre følgende:

– Vi vil gjøre endringer i dem. Jeg vil ikke bestemme detaljene nå, det skal vi avgjøre når vi setter oss ned med partene, men Ap vil ikke ha en lov der du kan bli tvunget til å ha lengre arbeidsdager og tvunget til helgearbeid uten at arbeidstakerorganisasjonen har medvirket, sier Støre.

Det betyr at arbeidsgiver ikke lenger kan bruke loven til å pålegge ansatte til å jobbe lengre dager og flere søndager og helligdager, samt at fagforeningene nok en gang får adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie, såkalt «kollektive søksmålsrett».

– Alle sammen

Sammen med en rekke Ap-veteraner, var Støre mandag ettermiddag invitert til markering av Arbeiderpartiets 130-årsdag på Aps partikontor på Youngstorget.

Tidligere stortingspolitiker Thorbjørn Berntsen er ikke i tvil om hvilke av regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven burde reverseres.

– Alle samma, slår han fast og humrer.

Støre er imidlertid klar på at han først vil sette seg ned med partene.

– Jeg legger stor vekt på at vi skal sette oss ned med partene i arbeidslivet og gå gjennom hvordan denne loven fungerer i dag: hvor er det mangler, og hvor trykker skoen, sier Støre.

– Vanskelig å håndtere

– Det er ingen tvil om hva partene mener. LO vil ikke ha disse endringene, men det vil NHO. Hva vil Ap?

– Jeg sier at vi i praksis skal avvikle de ansettelsesformene som gjør at du er ansatt uten rettigheter. Noe av det kan skje gjennom forskrift, noe av det må skje gjennom lov.

– Men hvilke av endringene vil du reversere? Utenom midlertidighet, gjelder det lengre arbeidstider, mer helge- og kveldsjobbing og fjerning av fagforeningenes kollektive søksmålsrett?

– Ja, og det skal vi inn og gjøre endringer i slik at maktbalansen gjenopprettes.

Reversering er ikke nødvendigvis veien å gå, mener tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Reversere høres ut som du går nøyaktig tilbake til der du var før noe ble endret. Det er ikke alltid, når man setter seg ned og går gjennom erfaringer i løpet av noen år, at det blir nøyaktig et ståsted som var logisk den gangen da loven ble endret sist for kanskje 15 år siden. Derfor blir ordet reversere så vanskelig å håndtere, sier Brundtland.

