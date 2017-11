Oslo

Politikerne på Oslo rådhus parkerer gratis, mens de stenger parker­ingsplasser over hele byen. Nå vil Oslo AUF stenge hele rådhusgarasjen.

Mandag denne uka innførte Oslo kommune beboerparkering i store deler av Oslo. Folk må betale 3.000 kroner i året for plasser som tidligere var gratis.

For et par uker siden fylte sinte bilister plassen foran Rådhuset med kjempedemonstrasjon.

Samtidig kan både ansatte og politikere på Rådhuset kjøre sine bensin- og dieseldrevne biler pent og pyntelig ned i garasjen under Rådhuset, og stå hvor lenge de vil uten å betale ei krone.

Den situasjonen har ledet politikerne til å ta grep. I forrige uke skrev Nettavisen om at de rødgrønne nå vil innføre betaling i Rådhusgarasjen.

Men det er ikke bra nok. Det mener i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Urimelig

– At fritidspolitikerne på Rådhuset skal ha gratis garasje når byen skal bli bilfri er urimelig, sier Agnes Viljugrein. Hun er leder i Oslo AUF og sitter i styret i Oslo Ap.

– Men holder det å ta betalt?

– Vi mener man bør stenge hele garasjen, sier Viljugrein.

– Jeg synes det er rart at de ikke har gjort det allerede, legger hun til.

– Trenger ikke politikerne bil, da?

– Noen ganger har man behov for bil. Men det gjelder jo for vanlige folk også.

For sakte med bilfritt

Viljugrein er heller ikke fornøyd med prosessen for å tømme sentrum for biler.

– Jeg synes det går altfor sakte med bilfritt byliv nå. Hva skal stå igjen om ti år? Hvis man ikke kommer i gang nå, så blir det lett for et eventuelt høyrebyråd å bare fjerne det igjen.

– Det virker som om de ikke vil gi fra seg privilegiene sine. Politikerne bør leve opp til sin egen politikk, sier Viljugrein.

Utredning

3. november ga byrådsleder Raymond Johansen Rådhusetets forvaltningstjeneste et oppdrag om å utrede hvordan Rådhusgarasjen skal brukes i framtida.

«Det er lagt opp til dialog mellom byrådslederens kontor, bystyrets sekretariat og Rådhusets forvaltningstjeneste om mandat og prosess for arbeidet», skriver Johansen i et notat til Forretningsutvalget.

Lederne av de tre byrådspartiene, Harald Nissen, Sunniva Holmås Eidsvoll og Frode Jacobsen, fremmet ifølge Nettavisen et fellesforslag forrige fredag om å utrede betaling.

– Parkering under Rådhuset er en sak vi skal gjøre noe med. Behovet for parkeringsplasser blir mindre enn tidligere, og behovet for rom til andre aktiviteter blir større, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen. Han presiserer samtdig at de aldri har sagt at indre by skal bli bilfritt.

– Men vi har ønsket å gjøre tiltak for bilfritt byliv innenfor Ring 1. Det skal skje i løpet av bystyreperioden og nå som vi er halvveis er vi allerede på god vei, sier Johansen.

