Vil ha fotobokser i bygater

Oslo

Hagegata, Hellerudveien og Skovveien. I de tre gatene vil Oslo Venstre teste ut fotobokser i byen.

– For høy fart

I et privat forslag til Oslo bystyre foreslår representantene Guri Melby og Odd Einar Dørum å sette opp fotobokser for automatisk trafikkontroll (ATK) i de tre Oslo-gatene. På tross av at det bare er 30-sone der.

– Det er for høy fart. Bilene respekterer ikke fartsgrensene, sier Melby til Dagsavisen.

Hun forteller at man vanligvis lager fysiske hindringer i veien for å få ned farta i 30-soner, men at det ikke alltid kan brukes, for eksempel hvis nødetatene anbefaler fotoboks.

Effektivt?

Sjefingeniør Arild Ragnøy i Statens vegvesen sier til Dagsavisen at det ikke er noe prinsipielt i veien for å ha fotobokser i 30-sonen.

– Kriteriene har gått på høy gjennomsnittsfart og antall ulykker, sier han.

– Men jeg er ikke sikker på hvor effektivt det er i gater med 30-sone, legger han til.

