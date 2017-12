Vil ha 1.600 nye ladepunkter i året i Oslo

Oslo

– Byrådet legger opp til 600 nye ladepunkter i planperioden (fire år). Det synes vi er alt for få, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg og leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug til Dagsavisen.

1.000 flere

Høyre og Venstre vil til budsjettbehandlingen i bystyret 13. desember foreslå dette.

– Om vi får flertall er usikkert. Men vi har oppfattet at også de to andre borgerlige partiene i bystyret, Frp og Krf ønsker flere ladestasjoner enn hva byrådet legger opp til, sier de to.

– Vi vil ha 1.000 flere nye ladeplasser i året. Det vil si 1.600 i 2018. Veldig mange kjøper elbil, noe som vi synes er veldig bra. Vi får en bilpark som ikke forurenser så mye, og det er bra for Oslolufta, sier Eirik Lae Solberg.

– Men har du en leilighet som ligger 200 meter unna et ladepunkt, kan du ikke trekke en skjøteledning. Tanken vår er at i områder der du ikke kan lade hjemme, så er det viktig å få utplassert offentlige ladestasjoner, sier Høyrepolitikeren.

– Det byrådet legger opp til monner ikke. Nå det er stadig flere som kjøper elbiler, og vi kan ikke la den positive trenden stoppe opp fordi folk ikke får ladet, sier han.

40.000 elbiler i Oslo

Tall fra elbilforeningen sier at det vil være 40.000 elbiler i Oslo i 2020.

– I dag er det rundt 1.000 offentlige ladestasjoner Oslo. Det er alt for lite. Og byrådets 600 nye i året, er puslete, sier Espen Ophaug til Dagsavisen.

Men det koster å være elbilkar.

– Prisen er 60 millioner kroner i året. Eller nesten en kvart milliard over fireårsperioden, sier Lae Solberg.

– Det er mye penger, men vi tenker at dette er helt nødvendige tiltak. Vi vil at flere skal kjøpe seg elbil, og da må vi legge til rette for de. Særlig i byen er elbiler glimrende. Bare se her hvor vi står nå, utenfor «Lompa» på Grønland. Her er kommunens ladestasjoner alltid fylt opp, sier Ophaug.

– Jeg tror at en av grunnene til at de er puslete med ladestasjoner, er at de vil ha færre biler i sentrum. Vi må erkjenne at folk også i Oslo har bil, og vi må fremelske at de går over fra fossilbiler til elbiler. Det er grunnen er grunnen til at vi ønsker så mange ladestasjoner, sier han videre.

– Det er mange som er avhengige av gateparkering, og derfor er vi nødt til å få flere sånne, sier Eirik Lae Solberg.

Beboerparkering

Fra 20. november ble det permanent beboerparkering i Bydel Frogner. Beboere betaler 3.000 kroner i året, for å parkere. Andre må betale parkometerpris, og kan stå i maks to døgn.

Men har du elbil, kan du stå der så lenge du ønsker, og gratis. Uansett hvor du kommer fra. Det har fått mange til å reagere. Særlig de som bor i bydelen, og kan risikere at parkeringsplassene er opptatt av elbiler, som ikke tilhører bydelen.

– Hvis dette blir et problem, at elbilere fortrenger beboerne må vi gjøre noe. Hovedproblemet er ikke at det er gratis, men at de kan stå der i ubegrenset tid. En løsning kan være å begrense hvor lenge de kan stå der, sier Eirik Lae Solberg.

– Men jeg er skeptisk til å innføre avgift for dem. En av grunnen til at elbiler er blitt en suksess er atd et lønner seg. Folk ønsker å være miljøvennlige, og det skal lønen seg å være miljøvbennlige. Vi ønsker at det skal fortsette, men uten å ødelegge for beboerne, sier Høyres gruppeleder.