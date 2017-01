VIFs nye hockey-liv starter i dag

Oslo

Den grundige avskjeden med Jordal Amfi ga Vålerenga store publikumstall i de siste hjemmekampene, men det var surt for spillere og trenere at de fire siste hjemmekampene endte med tap. Med andre ord: VIF har ennå ikke vunnet hjemme i 2017.

Les også: Slutten har startet for Jordal Amfi

Færre tilskuere

I ettermiddag ønsker de velkommen til Furuset Forum, en arena som tar under halvparten av tilskuertallene fra Jordal. Det kan bli en utfordring, særlig i sluttspillet.

– Vi har tapt mange jevne kamper, vi har ikke stått helt ut, sier trener Roy Johansen til Dagsavisen. Han hadde ønsket seg en bedre avskjed, sportslig sett, med Jordal.

Han håper reservehallen kan virke som en slags ny start. For Furuset Forum blir hjemmebane i halvannen sesong. De håper å skape en atmosfære der.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fem kamper

Fem seriekamper skal spilles på Furuset før sluttspillet starter. Skal VIF sikre seg hjemmebanefordel der, må laget vinne kamper igjen. Da bør det passe at tabelljumbo Kongsvinger er første motstander. De tapte 2–6 for Storhamar torsdag kveld.

Furuset Forum er en langt mer moderne hall enn hva Jordal Amfi var, men den er ikke rigget til store publikumskamper. De siste ukene har Vålerenga jobbet febrilsk for å klargjøre hallen etter at avgjørelsen om spillested kom sent.