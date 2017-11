VIF-treneren: - Ny cupfinale neste år

Oslo

FORNEBU (Dagsavisen): For både kampen og sesongen har vist at Vålerenga har løftet seg til et betydelig høyere nivå. De har spilt jevnt med topplagene og kom seg til cupfinalen. Dette var ikke opplagt for et år siden.

Men finalen ble en nedtur på grunn av en dårlig start. En nyfrisert VIF-trener hadde ikke svarene. I en cupfinale er sølv nederlag.

Kampen var som sesongen

- Kampen oppsummerte egentlig hele sesongen vår. Det er vel sjette gang vi slipper inn mål tidlig. Vi blir nølende og tafatte og gjør enkle feil. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje det var det mentale, anledningen. Så hever vi oss og er best i 2. omgang. Dette har vi sett ofte før i år, sier Gustad til Dagsavisen.

Les også: Kommentar: VIF fikk smaken på noe større. http://www.dagsavisen.no/oslo/valerenga-tapte-finalen-men-fikk-smaken-pa-noe-storre-1.1058034

Det ble et tungt oppgjør inne i Telenor arena der VIF-spillerne opplevde underlaget som trått, ballen gikk mye saktere enn på intility arena. Uten at de ville bruke det som noen unnskyldning.

Gustad inrømmer at Avaldsnes har mer spisskompetanse enn Vålerenga.

- Ja, de er skarpere offensivt i Elise Thorsnes, Cecilie Pedersen og Luana. Avaldsnes er en veldig fortjent cupvinner, sier Gustad, som likevel har notert tidenes beste sesong for Vålerenga. Poengrekord i serien og klubbens første kvinnefinale, er en konklusjon å dra med seg videre.

Slått alle unntatt Avaldsnes

I øyeblikkets nederlag, ba treneren spillerne løfte blikket.

- Jeg sa i garderoben etterpå at det er bare Avaldsnes vi ikke har slått i år. Vi kan spille jevnt og bedre med alle våre motstandere, sier Gustad.

Mandag samler han spillerne til en siste trening og oppsummering før de får en fortjent ferie. Og da starter vareopptellingen. Hvem blir med videre?

- Det er ganske åpent hva som skjer. Men vi får opp flere unge egne spillere. Vi får et bra lag neste år som skal forbedre 34 poeng og forbedre 7.plassen i serien. Og så blir det et helt naturlig mål å komme til en ny cupfinale, sier han.

Matchvinner Elise Thorsnes berømmet Vålerenga for finalen, men mener Avaldsnes overrrumplet dem.

- Vi tenkte at de ville gå knallhardt ut og derfor presset vi høyt og ville strupe dem fra start. Det lyktes vi med. Men når det står 1-0 er det spenning helt inn og de var nær etter pause, sier Thorsnes, som søndag reiser til Australia for å spille vintersesongen der (hvor det da er sommer).

Så er hun antagelig tilbake på Karmøy til seriestarten i 2018.