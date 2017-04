VIF-seieren kom med energi og duellstyrke

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Nå må man kanskje være femti pluss for å skjønne spinat-metaforen, basert på Skipperns næringsinntak før reklamefjernsyn var lovlig. VIF gikk i hvert fall ut fra startblokkene fra start med ønske om å løpe Sogndal i senk. Det klarte de ikke sånn umiddelbart, til det var presisjonen i siste trekk for slurvete. Det er fortsatt mye samhandling som mangler i dette laget.

Men bruker man mye krefter, er man også avhengig av uttelling. Muhamed Keita løp og løp og skjøt og skjøt før han måtte ut med en skade etter en drøy halvtime. Hans erstatter Magnus Grødem løp nesten like mye. Bård Finne fikk ballen i to ønskeposisjoner, både innenfor 16-meteren og på frispark fra 17 meter, men blåste ballen over begge ganger. Disse frisparkene har sittet gang på gang på trening.

Men til forskjell fra de tidligere seriekampene, slakket ikke laget av på tempoet selv om forsøkene mislyktes. Da var det litt typisk at det var kapteinen Christian Grindheim som slet seg løs i feltet, vant duellen omringet av hvitkledde forsvarere og stanget inn Ghayas Zahids hjørnespark fire minutter før pause. Det var nok å ta en titt på VIFs laglederbenk for å se hva scoringen betydde. Der var omfavnelsene mange og langvarige.

De rakk såvidt å slippe hverandre før sesongens andre kaptein, Jonatan Tollås Nation, løp smartest av alle og på hel volley smalt inn 2-0. Også det etter en dødball, men det er verdt å dvele noen setninger med den målgivende stussen fra Henrik Kjelsrud Johansen. Spissen kom ikke til mange avslutninger, men han viste rå styrke i duellene. Og en av disse førte altså til behagelig tomålsledelse for VIF, den første de har fått oppleve av det denne sesongen. Og å kunne gå til pause med 2-0 ledelse etter 5-0 i målsjanser var jo en ny følelse. Det preget selvfølgelig resten av kampen.

Før denne kampen var VIF laget med størst lekkasjer i forsvaret og Ronny Deila og forsvarstrener Amund Skiri måtte gjøre noen grep. Markus Nakkim og Ivan Näsberg havnet på benken og denne gangen het midtstopperduoen Jonatan Tollås Nation og Enar Jääger. Bortsett fra en glipp tidlig, hadde disse tilsynelatende full kontroll. Og Tollås Nation sto i grunnen fram som banens suverene ener da han stort sett vant alle de duellene han ble utfordret i.

Også Christian Grindheim og Magnus Lekvens trygghet hadde innvirkning på denne kampen. De var begge som kjent ute med skader i de to første kampene. Nå aner vi bedre struktur og plan. Nå er det vinterens toppscorer Moa Abdellaoue som er ute for VIF og utfordringen er å bygge nye konstellasjoner i VIF-angrepet. Kjelsrud Johansen er et sterkt oppspillspunkt, men hvem skal ta nedfallsfrukten? Joda, Bård Finne er der. Løpsvillig og smart og belønningen fikk han i siste spilleminutt etter kreativt forspill av innbytter Herman Stengel.

Også Ghayas Zahid har mer å gå på. Men det viktigste for VIF er å få den defensive strukturen på plass. Og når man bare slipper ti motstanderen til en kvalifisert målsjanse, må man jo si at man har lykkes. Selvfølgelig framsto Sogndal som en blek skygge av seg selv i denne kampen, men det skyldes faktisk motstanderen også. Fotball er alltid spill og motspill. Og vinner man duellene, vinner man som regel også kampen. Det var den enkle grunnen til at mye kanskje snudde for VIF denne kvelden.

Klanen kunne danse jenka de siste ti minuttene. Dansen er vel like gammel som Skipperns spinat, men Klanen vil ha flere å danse med på glisne Ullevaal og da er det bare flere seiere som trengs.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Sogndal 3-0 (2-0)

Ullevaal stadion: 5844 tilskuere.

Mål: 1-0 Christian Grindheim (41), 2-0 Jonatan Tollås Nation (44), 3-0 Bård Finne (89).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Eirik Birkelund, Eirik Skaasheim, Chidiebere Nwakali, Sogndal, Christian Grindheim, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Simen Juklerød – Christian Grindheim, Magnus Lekven – Bård Finne, Ghayas Zahid (Daniel Berntsen fra 81.), Muhamed Keita (Magnus Grødem fra 34.) – Henrik Kjelsrud Johansen (Herman Stengel fra 72.).

Sogndal (4-5-1): Mathias Dyngeland – Eirik Skaasheim, Christophe Psyché, Bjørn Inge Utvik, Victor Grodås – Gilbert Koomson, Lars Christian Kjemhus (Chidiebere Nwakali fra 46.), Henrik Furebotn (Johan Hove fra 74.), Eirik Birkelund, Bendik Bye – Martin Ramsland (Eirik Schulze fra 29.).