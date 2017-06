VIF scoret fire mål på 18 minutter

Oslo

KOMMENTAR

I forrige runde leverte Vålerenga årets beste norske fotballkamp i 1-1 oppgjøret mot Rosenborg. Denne lørdagen leverte Vålerenga årets mest effektive fotballkamp. For hva skal man si om et lag som scorer på sine fire første sjanser?

I hele vår har Ronny Deilas hodepine vært å omsette Vålerengas spillemessige overtak og store ballbesittelse i uttelling. Det hjelper lite å ha ballen mest hvis man ikke scorer Denne lørdagen fikk Ronny Deila alt han kunne be om. VIFs midtbanespillere hadde full kontroll og da handlet det om de rette bevegelsene foran. Men ingen fest uten litt fortvilelse. 2. omgang tapte VIF 0-2. Da var det slutt på effektiviteten.

Fire forskjellige målscorere, Jonatan Tollås Nation, Ghayas Zahid, Bård Finne og Moa Abdellaoue prikket inn de fire scoringene som et måpende publikum var vitne til. Dette var jo ikke første runde i cupen, men en real duell i Eliteserien. Og alle målene kom i løpet av 18 minutter. Uten sammenligning forøvrig gikk tankene til Brasil-Tyskland i VM 2014. Det er sjelden med slike utslag mellom to i utgangspunktet jevngode lag.

Viktige marginer

Så vet jo også Vålerenga at kampbildet kunne blitt helt annerledes hvis, såfremt i fall. Og da trekker man fram situasjonen etter tre minutter der Markus Nakkim var på etterskudd og Tromsø kunne fått straffe. På stillingen 0-1 hadde Tromsø en suser i stolpen.

Men disse marginene har nettopp gått i mot Vålerenga i flere kamper. Denne omgangen gikk de med. Og da kunne målfesten fullføres.

Samtidig er det viktig å se bak resultatet og se hva som gjør at Vålerenga kan vinne så stort. Og denne dagen var det den sentrale midtbanen som hadde nøkkelen. Mange har stusset over at Magnus Lekven velges foran Herman Stengel, men i første omgang var det vel ikke en feilpasning å se. Sammen med Christian Grindheim og Daniel Fredheim Holm hadde de nærmest Barcelona-kontroll på Tromsøs midtbanespillere.

Foran dem svirret Ghayas Zahid som en veps, mens Bård Finne og Moa Abdellaoue prøvde å finne åpningene foran.

Tilfeldigheter

Og de tre siste scoringene kom etter flott spill og bevisste avslutninger. Zahids avslutning etter flott raid av Rasmus Lindkvist, Bård Finnes prikkskudd og Moas stang inn etter posession-spill inne i Tromsøs felt. Bare det første målet var en tilfedighet. Det kom etter et mislykket skudd av Magnus Lekven, som i stedet ble en målgivende pasning til Jonatan Tollås Natiom, som sendte ballen videre rett i nettet.

Hva gjør man foran annen omgang når den starter på 0-4? Ronny Deila ville se en fortsettelse, TIL-trener Bård Flovik trengte noen positive opplevelser. Kon Flovik fikk ønsket sitt innfridd.

Det kom da Aron Sigurdarson viste hvorfor han for første gang er tatt ut i Islands landslagstropp. Et passivt VIF-forsvar lot islendingen gå i fred, sikte og legge ballen opp i vinkelen. Så kom 2-4 da VIF tapte alle dueller i eget felt.

Tilbake ti normalen

Christian Grindheim ble byttet ut rett før da han ble erstattet av Herman Stengel. Senere kom også 19-åringen Ernest Agyiri inn for Daniel Fredheim Holm. Og lagets snittalder gikk dramatisk ned. Og Vålerengas 2. omgang gikk tilbake til normalen da de misbrukte store målsjanser på grunn av sviktende siste-pasning i situasjoner der de var i klart overtall. Det burde stått 1-5 før Tromsø fikk sitt energipåfyll på slutten. Da kunne de scoret både en og to ganger i denne pussige fotballkampen.

Nå er det to ukers pause på grunn av landskamper og ingen av VIFs beste spillere er involvert i dem. Det betr at de kan trene og forberede seg i fred og ro til to betydelige oppgjør på Ullevaal, mot Deilas forrige norske lag Strømsgodset før Lillestrøm kommer til tradisjonell "hatkamp" dagen etter St. Hans-kvelden.

Igjen har Vålerenga svingt fra begredelige cupkamper til langt bedre seriekamper. Men VIF har i praksis spilt med to ulika lag i serie og cup. Hva blir det neste gang?

PS. Ghayas Zahid må stå over neste kamp etter å ha fått gult kort. Han havnet nesten i slåsskamp med Morten Gamst Pedersen.

KAMPFAKTA

Tromsø – Vålerenga 2-4 (0-4)

Alfheim stadion: 3539 tilskuere.

Mål: 0-1 Jonatan Tollås Nation (7), 0-2 Ghayas Zahid (17), 0-3 Bård Finne (18), 0-4 Mohammed Abdellaoue (25), 1-4 Aron Sigurdarson (63), 2-4 Mikael Ingebrigtsen (75).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Robert Lundström, Magnus Lekven, Ghayas Zahid, Vålerenga, Ulrik Yttergård Jenssen, Tromsø.

Lagene:

Tromsø (4-3-3): Jacob Karlstrøm – Hans Norbye (Simen Wangberg fra 32.), Magnar Ødegaard, Jostein Gundersen, Christian Landu Landu – Morten Gamst Pedersen, Ulrik Yttergård Jenssen, Gjermund Åsen – Mikael Ingebrigtsen, Mour Samb (Magnus Andersen fra 72.), Aron Sigurdarson.

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Rasmus Lindkvist – Magnus Lekven, Christian Grindheim (Herman Stengel fra 60.) – Daniel Fredheim Holm (Ernest Agyiri fra 64.), Ghayas Zahid, Bård Finne – Mohammed Abdellaoue (Henrik Kjelsrud Johansen fra 78.).